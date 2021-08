Po obtožbah in bizarnem dogodku je povedala svojo plat zgodbe #video

CoCo Vandeweghe in Ekaterine Gorgodze sta igrali v prvem krogu turnirja ITF v Landisvillu. Tudi tam, kot v večini ZDA, je visoka vročina povzročala nemalo težav. Vandeweghe, ki je prvi niz dobila po podaljšani igri, je bil že v drugem nizu videti precej slabo. Zadnjo igro drugega niza je pustila nasprotnici, saj ji ni nudila nobenega pravega odpora. Za tistim je zahtevala zdravniško pomoč, za tem je bil dvoboj zaradi previsokih temperatur prekinjen.

Vandeweghe being her petulant self and refusing to do a proper warmup. No idea how she didn’t get defaulted for this. pic.twitter.com/SFxQg40Biu — Gigi (@Prinznutella7) August 11, 2021

Pri ogrevanju je komaj vrača žogice

Do bizarnega dogodka je prišlo na začetku tretjega niza pri ogrevanju. CoCo Vandeweghe je na ogrevanju stala povsem pri miru in nasprotnici komaj vračala žogice, tako da se ta niti ni morala ogrevati. Mnogi so se čudili, da 151. igralka sveta s strani sodnika ni dobila noben kazni. Američanka je pozneje pojasnila svoje nenavadno obnašanje, saj so nekdanjo polfinalistko OP ZDA na družbenih omrežjih obtoževali nešportnega obnašanja.

Imela je krče in bila je povsem izčrpana

V zapisu na Twitterju je zapisala, da je trpela za hudo okužbo sinusov, kar je vplivalo na njeno dihanje, ob tem pa je zaradi vročine čutila veliko utrujenost. Prav tako je Ekaterine Gorgodze predlagala naj se ogreva s svojim trenerjem (to dovoljujejo tudi teniška pravila op. p.), a je Gruzijka to možnost zavrnila.

"Ob koncu drugega niza sem imela krče in nisem se dobro počutila. Težko sem zdržala do konca. Po prekinitvi dvoboja zaradi vročine je moja nasprotnica zahtevala ogrevanje. Sodnika sem obvestila, da bi najraje preskočila ogrevanje in pri tem povedala za svojo izčrpanost in slabo počutje. V danih pogojih sem želela prihraniti čim več energije za tretji niz," je med drugim zapisala nekdanja deveta igralka sveta.

Dvoboj je na koncu predala

Dvoboj je bil pozneje zaradi dežja prekinjen, tako da je bil prestavljen na prihodnji dan. A že ob jutranjem ogrevanju je CoCo Vandeweghe ugotovila, da ni zmožna igrati in je dvoboj predala.