Ko je bila za Federerja skoraj usodna kopalniška kad #video

V nedeljo je kot strela z jasnega udarila novica, da bo moral Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, spet na operacijo desnega kolena. Že res, da so švicarskega teniškega virtuoza večkrat označili kot zimzelenega športnika, a se niti on ne more zoperstaviti svojim letom. Baselčan je namreč na začetku avgusta dopolnil 40 let.

Drži se za zadnjo bilko rešitve

Federer bo moral še tretjič na operacijo desnega kolena. Jasno je, da ga v letošnji sezoni ne bomo več videli na igrišču, ob tem se postavlja vprašanje, ali ga bomo sploh še videli na največjih turnirjih. Tudi sam je dejal, da želi ohraniti kanček upanja, da bi se vrnil med najboljše. "Na nek način bo težko, vendar se hkrati zavedam, da je to prav, ker želim biti zdrav. Tudi sem želim ohraniti kanček upanja, da se vrnem na turnejo," je v nedeljo povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Federer, ki je v letošnji sezoni odigral le pet turnirjev, si očitno ni čisto opomogel. V zadnjih šestih letih je utrpel kar nekaj poškodb, kar je glede na njegovo celo kariero zelo veliko.

Do prvega večje težave je prišel leta 2008, pet let po prvi zmagi na turnirju za grand slam. Takrat je zbolel za mononukleozo, zaradi katere je bil odstoten šest tednov. Sicer je lahko igral nekaj turnirjev, a sploh ni vedel, da ima to bolezen.

Težave s hrbtom

Zelo malo je bil aktiven med letoma 2013 in 2014. Takrat je imel težave s hrbtom. Leta 2013 je bil vse prej kot v dobri formi, saj je tistega leta osvojil le en turnir (Halle). Slaba igra ga je spremljala vse do leta 2014, ko je v bolečinah igral finale Davisovega pokala.

Roger Federer se je leta 2016 poškodoval v kopalnici, ko je kopal svojih hčeri. Foto: Guliverimage

Zanj je bila skoraj usodna kopalniška kad

Eden najboljših igralcev vseh časov je moral prvič na operacijsko mizo leta 2016. Dvakrat je moral na operacijo levega kolena (meniskus). Poškodbe ni staknil na igrišču, ampak med kopanjem svojih otrok, potem ko je s kolenom udaril v kad. Takrat je moral spustiti sezono na rdečem pesku in za tem doživel nekaj bolečih porazov. Najbolj mu je verjetno ostal spomin poraz v polfinalu proti Milošu Raoniću v Wimbledonu.

Tretja operacija v dvajsetih mesecih

A najhuje je prišlo nazadnje, potem ko bo Federer moral v zadnjih dvajsetih mesecih še na tretjo operacijo desnega kolena. To pomeni, da bo znova nekaj časa obsojen na bergle in kot je tudi sam dejal, bo nekaj mesecev neaktiven.

Štiridesetletnik je letos vse upe polagal na turnir v Wimbledonu, a je v četrtfinalu doživel pravi polom. Tam ga je namreč po treh nizih, zadnji niz se je končal kar s 6:0, premagal Poljak Hubert Hurkacz.

Se bo še kdaj vrnil v Wimbledon? Foto: Guliverimage

Zagrabil bo vsako ponujeno priložnost

Roger Federer bo še enkrat poskusil z željo, da v zaključnem delu svoje kariere igral čim bolj zdrav. Če mu to uspe, bo zagotovo zagrabil priložnost in se morda proslavil še s kakšno prestižno lovoriko.