Delodajalci: stroške testiranj naj plača država, če jih že zahteva #VIDEO

Kljub nejasnostim, kje vse bo pogoj PCT obvezen, je jasno, da vsekakor ostaja tam, kjer je že zdaj. Čeprav so številni že zavihali rokave, so plačljivi hitri antigenski testi za nas veliko finančno breme, so jasni delodajalci.

Nov odlok, ki stopi v veljavo čez natanko deset dni, sive lase povzroča tudi gostincem. ''V podjetju imamo približno 54-odstotno precepljenost, to pa za nas pomeni letni strošek 50 tisoč evrov,'' so povedali v gostilni Jurman.

Številni tega stroška ne bodo prenesli, so prepričani v Obrtno-gospodarski zbornici. ''Ni samo ta strošek, je tudi strošek izpada delovnega časa, če minimalno računaš, da delavca ni, moten je tudi delovni proces, delovni proces skozi ves mesec. Delodajalci v to ne bomo privolili,'' se je odzval predsednik Branko Meh.

Zagovarjajo, da naj, če v veljavo stopi predpisano obvezno testiranje zaposlenih, strošek bremeni tistega, ki tovrstni režim zahteva, torej državo.

Lahko ostanete brez službe

In kaj storiti s tistimi, ki zavračajo cepljenje in testiranje, čeprav vlada predpiše obveznost PCT? ''Če bi delavec odklonil testiranje, gre lahko za kršitev pogodbe o zaposlitvi in da, posledica je lahko tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec lahko PCT-pogoj zahteva tudi sam, če skupaj z zdravnikom s področja medicine dela, prometa in športa presodi, da je to potrebno za varno delovno okolje,'' je razložila odvetnica Nataša Pirc Musar.