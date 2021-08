Stroški hitrega testiranja za zaposlene po 23. avgustu v breme delodajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Testi bodo od 23. avgusta ostali brezplačni le za bolnike v bolnišnicah, za tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, ter za prebivalce domov za starejše, kaznjence in azilante.

Država od 23. avgusta več ne bo krila presejalnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom. Tistim, ki se bodo morali testirali za potrebe opravljanja svojega dela, bo, glede na zakon o varnosti in zdravju pri delu, stroške testa kril delodajalec. Cena hitrega antigenskega testa bo predvidoma znašala 12 evrov.

Posamezniki iz določenih poklicnih skupin − na primer zaposleni v zdravstvu, domovih za starejše, šolstvu itd. − ki niso cepljeni proti covid-19 oziroma ga niso preboleli, se morajo testirati na okužbo z novim koronavirusom enkrat tedensko. To pa se bo predvidoma spremenilo s 23. avgustom.

Takrat bo za vse dejavnosti − tako za zaposlene kot za obiskovalce − veljal pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran), pri čemer dokazilo o negativnem rezultatu testa na novi koronavirus s PCR-testom ne bo smelo biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s hitrim testom pa ne starejše od 48 ur od odvzema brisa.

Takšen rok veljavnosti testov sicer že nekaj tednov velja za obiskovalce v gostinstvu in kulturnih prireditev, ki niso cepljeni proti covid-19 oz. niso prebolevniki.

Kdo sodi med izjeme?

"Gre za povsem strokovno odločitev, saj je negativen izvid hitrega testa zanesljiv le 48 ur, PCR pa 72 ur, kasneje se zanesljivost zmanjša. Ko imamo cepljenje, ni razloga, da bi bila v delovnih organizacijah veljavnost hitrega ali PCR-testa drugačna kot drugod, kjer velja pogoj PCT," je 22. julija pojasnila vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

Od 23. avgusta pa tudi stroški hitrih presejalnih testov ne bodo več kriti iz državnega proračuna. Doslej naj bi iz državne malhe za ta namen šlo okoli 53 milijonov evrov. S tem denarjem bi lahko zgradili že manjšo bolnišnico.

Nekaj časa je sicer viselo v zraku vprašanje, kdo bo plačal stroške testov, ki bodo po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja znašali 12 evrov. Zakon o varnosti in zdravju pri delu sicer določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj. Stroški testov bodo tako na plečih delodajalca.

Bo pa vlada predvidoma še ta teden spremenila odlok, po katerem bi morali vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju izpolnjevati pogoje PCT od 16. avgusta. Takrat se namreč začenjajo popravni izpiti na srednjih šolah.