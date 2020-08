Na Bled prihajajo tudi Orban, Vučić in Plenković

Letošnji, že 15. Strateški forum Bled (BSF) bo kljub pandemiji koronavirusa in obsežnim zaščitnim ukrepom morda na najvišji ravni do zdaj. Udeležbo so potrdili premierji Hrvaške, Češke, Poljske, Madžarske, predsednik Srbije, visoki zunanjepolitični predstavnik EU in številni drugi, ki bodo razpravljali predvsem o prihodnosti Evropske unije.

Gostitelj, slovenski premier Janez Janša, bo 31. avgusta na Bledu gostil hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, madžarskega premierja Viktorja Orbana, predsednika češke vlade Andreja Babiša, poljskega kolega Mateusza Morawieckega in srbskega predsednika Aleksandra Vučića, je v današnjem pogovoru za STA potrdil generalni sekretar BSF Peter Grk.

Prihaja tudi več zunanjih ministrov

Za panelom voditeljev pa bo zunanji minister Anže Logar gostil še svoje kolege iz Hrvaške, Madžarske, Poljske, Slovaške, Češke in Romunije - Gordana Grlića Radmana, Petra Szijjarta, Jacka Czaputowicza, Ivana Korčoka, Tomaša Petrička in Bogdana Luciana Aurescuja. V razpravi se jim bo pridružil tudi visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell. Na Bled pa prihaja tudi posebni predstavnik EU za dialog med Beogradom in Prištino in za zadeve Zahodnega Balkana Miroslav Lajčak, piše STA.

Preko videopovezave bodo zbrane nagovorili oz. sodelovali v razpravi še predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgieva in pomočnica generalnega sekretarja zveze Nato za politične zadeve in varnostno politiko Bettina Cadenbach.

BSF bo letos potekal samo en dan, v ponedeljek, 31. avgusta. Foto: STA

Izjemna udeležba, še posebej v teh časih

"Udeležba bo izjemna, še posebej v času, ko so potovanja zaradi pandemije omejena," je poudaril Grk v pogovoru za STA. Program pa še ni dokončan in so "še možna tudi kakšna presenečenja" v smislu dodatnih gostov, je nakazal Grk.

Na Bledu pričakujejo nekaj manj udeležencev

Poudaril je še, da bo forum zaradi pandemije sicer potekal v številčno okrnjeni udeležbi - pričakujejo vsaj za četrtino manj udeležencev kot prejšnja leta, vendar pa bo vsebinsko zagotovo zelo pomemben. Logistično pa bo zagotovo še bolj zahteven kot prejšnja leta - tako zaradi zagotavljanja zdravja udeležencev kot tudi varovanja visokih gostov, je za STA poudaril Grk.

BSF bo letos potekal samo en dan, v ponedeljek, 31. avgusta. V nasprotju s prejšnjimi leti, ko se je v dveh dneh zvrstilo tudi več kot 20 razprav, bo letos panelov samo pet "v živo", dva pa bosta potekala digitalno. Digitalna komponenta bo sicer letos zelo močna, saj bo panele v živo zaradi zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa lahko spremljalo le okoli od 150 do 160 ljudi, večinoma povabljenih. Preostali pa bodo forum lahko spremljali prek prenosa na spletu, tudi s pomočjo STA. Prek spletnih platform bodo gledalci lahko zastavljali tudi vprašanja udeležencem, je še razložil Grk.

V ospredju razprav bo po napovedih Grka predvsem regionalno sodelovanje v okviru EU in prihodnost Unije tako po brexitu kot po pandemiji koronavirusa. To bo sicer tudi prvo srečanje v živo petih predsednikov vlad članic EU po julijskem vrhu, na katerem je bila začrtana pot za gospodarsko okrevanje Unije po pandemiji, kar bo tudi tema tokratnega BSF. Razpravljali bodo tudi o kibernetski varnosti ter o prihodnosti evropske varnosti in krepitvi transatlantskih odnosov, je po pisanju STA še nakazal Grk.