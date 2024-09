Udeleženci panela v okviru Blejskega strateškega foruma z naslovom Sprava: učenje iz preteklosti za pravičnejšo prihodnost so danes govorili o procesu sprave v kontekstu več preteklih in trenutnih konfliktov, vključno s Palestino in Izraelom. Poudarili so pomen diplomacije in dialoga, odgovornosti ter soočanja s preteklostjo.

"Palestinci prosimo za mir, pravico in varnost že več kot 75 let. Brez tega ne bomo mogli doseči sprave. Najprej svoboda, nato pravica in šele nato sprava," je v uvodu dejala direktorica organizacije Women of the Sun iz Palestine Rim Hadžadžreh. Članica izraelske organizacije Women Wage Peace Nama Barak Wolfman je dejala, da izraelsko-palestinski konflikt povzroča veliko trpljenja tako med Izraelci kot Palestinci, zato morajo nadaljevati dialog, četudi je to zelo težko, ob tem pa pogled usmeriti v prihodnost.

"Strani sta še vedno ujeti v lastnih krivicah"

"Strani sta še vedno ujeti v lastnih krivicah in lastnih zgodbah, ne želita razumeti druge strani," je ocenil generalni sekretar Unije za Sredozemlje Naser Kamel, pri čemer se je navezal tudi na ponedeljkov pogovor z nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Cipi Livni v okviru BSF. "Sodelovati je mogoče le, če priznate krivico, odkrijete resnico in skušate ustvariti skupno zgodbo, ki temelji na skupnih interesih," je dodal.

"Pogled je treba usmeriti v prihodnost," pravi članica izraelske ženske mirovniške organizacije. Foto: STA

Podobno je menil tudi nekdanji južnoafriški ustavni sodnik in aktivist Albie Sachs, ki izvira iz judovske družine. V svojem nagovoru je potegnil vzporednice med možnostmi sprave v okviru palestinsko-izraelskega konflikta in obdobjem po apartheidu v Južni Afriki. "Judje, ki razumejo, zakaj je Izrael pomemben, bi morali razumeti tudi, zakaj je palestinska država enako pomembna. Palestinci imajo pravico do enakega ponosa na svojo državo ter do moči in vitalnosti, kot so jo dobili Judje v Izraelu. Največje zagotovilo za preživetje Izraela je močna Palestina," je dejal Sachs.

Enaka merila za Ukrajino in Palestino

Na panelu o spravi je bilo govora tudi o drugih preteklih in trenutnih konfliktih, vključno z vojno v Ukrajini. Generalni sekretar Unije za Sredozemlje Kamel se je ob tem navezal na besede premierja Roberta Goloba, ki je v ponedeljek v okviru panela voditeljev na BSF omenil dvojna merila glede vojn v Ukrajini in Palestini.

"Največje zagotovilo za preživetje Izraela je močna Palestina," trdi Albie Sachs. Foto: STA

"Zelo pomembno je, zlasti v Evropi, da se zavemo, da globalni jug ne bo prepričan o pravičnosti in upravičenosti naše podpore suverenosti ter ozemeljski celovitosti Ukrajine, če enak standard ne bo veljal za dogajanje v Palestini," je dejal Kamel.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je med še vedno trajajočimi konflikti zelo težko voditi dialog, vendar si je treba kljub temu prizadevati za spodbudno okolje za diplomacijo, za razumevanje med sprtimi stranmi in razreševanje posledic konfliktov s pomočjo demokratičnih institucij.