"Slovenija bo podpirala Ukrajino, dokler bo treba" #vŽivo

Na Bledu se začenja že 19. Blejski strateški forum (BSF). Danes bodo na forumu glavne teme vojna žarišča, kot sta Gaza in Ukrajina, v torek pa bo med drugim tekla beseda o podnebnih spremembah, migracijah in zelenem prehodu. Pred začetkom foruma je bil na Bledu protest zagovornikov pravic Palestincev, ki so opozorili na vojno v Gazi. Ti so prihod predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pospremili z glasnimi vzkliki nestrinjanja.

Ministrica Tanja Fajon je v svojem uvodnem govoru med drugim omenila, da živimo v času, ko so vojne na svojem vrhuncu. "Trenutno je dvaindevetdeset, to je skoraj polovica držav sveta, vpletenih v konflikte zunaj svojih meja. Vojna v Ukrajini traja že dve leti in pol. V Tigraju skoraj štiri leta, v Afganistanu desetletja, v Sudanu več kot eno leto, da ne omenjam vseh drugih pozabljenih kriz."

Vojna v Gazi, ki je postala humanitarna katastrofa

Ministrica je omenila tudi napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra lani in kot povračilo privedel do humanitarne katastrofe v Gazi in zaostrovanja kolektivnega kaznovanja Palestinci tudi na Zahodnem bregu. Poudarila je, da je Slovenija začela predsedovati Varnostnemu svetu. "Naša država jemlje to odgovornost zelo resno. Neutrudno si bomo prizadevali zagotoviti, da se bo naš glas slišal, tudi če obstaja določena stopnja razočaranja, ker ne vidimo rezultatov na terenu."

Gostja letošnega BSF je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Foto: Bojan Puhek

In če bomo med razpravo slišali kratico WCNSF, bomo delali še bolj, je poudarila ministrica. "Ali kdo ve, kaj pomeni WCNSF?" je vprašala in pojasnila, da to pomeni : "Ranjen otrok, brez preživele družine." To je uradna nova kratica v zdravstvenem besednjaku Gaze, je dodala.

"Slovenija bo podpirala Ukrajino, dokler bo treba"

Po nastopu Tanje Fajon je imela govor predsednica države Nataša Pirc Musar. Ta je med drugim omenila vojno v Ukrajino in poudarila, da je Rusija v tej vojni agresor, Ukrajina pa žrtev, ki ima pravico do obrambe. "Slovenija bo podpirala Ukrajino in ukrajinski narod, dokler bo treba," je zatrdila.

Prihod gostov so spremljali protesti zagovornikov pravic Palestincev. Ti somed drugim prihod predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pospremili z glasnimi vzkliki nestrinjanja. Foto: Bojan Puhek

Nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov

Udeležence BSF je prek video povezave nagovoril tudi generalni sekretar Združenih narodov António Guterres. Sledi nagovor Ursule von der Leyen.Ta je najprej spomnila na lanske poplave v Sloveniji, ki so posledica podnebnih sprememb. Zatrdila je, da EU stoji ob strani Sloveniji pri odpravi posledic teh poplav. Predsednica Evropske komisije je danes, pred udeležbo na BSF, skupaj s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom obiskala Črno na Koroškem.

V svojem nagovoru je Ursula von der Leyen grajala rusko invazijo na Ukrajino. Posebej je omenila tudi Julijo Navalno in njenega pokojnega moža Alekseja Navalnega. Omenila je tudi Zahodni Balkan in obljubila, da bo v novi komisiji imenovala posebnega komisarja, ki bo zadolžen za širtev EU.

Gostja BSF je tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Na fotografiji vidimo, kako pozdravlja zagovornike pravic Palestincev. Predsednica država je kritična do povabila Cipi Livni na BSF, češ da ni bilo ravno najbolj posrečeno. Foto: Bojan Puhek

Svet vzporednih realnosti

Naslov letošnjega Blejskega strateškega foruma je Svet vzporednih realnosti. Na Bledu letos pričakujejo več kot 180 govorcev iz 48 držav, ki bodo sodelovali na več kot 30 razpravah. Te se bodo med drugim dotaknile vojne v Ukrajini in Gazi, pa tudi energetske in spletne varnosti.

Nagrada za Julijo Navalni, zaplet s Cipi Livni

Na Bled je med drugim prišla tudi ruska opozicijska političarka Julija Navalni, ki ji bo slovenski premier Robert Golob podelil nagrado ugledni partner BSF. V slovenski javnosti je zaradi vojne v Gazi največ prahu dvignilo povabilo nekdanji izraelski političarki Cipi Livni. Proti njenemu prihodu so civilnodružbene organizacije, ki zagovarjajo pravice Palestincev, pa tudi stranka Levica.

Nagrado Ugledni partner BSF na letošnjem forumu bo dobila Julija Navalna, žena pokojnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Foto: Bojan Puhek

Blejski strateški forum je osrednji zunanjepolitični dogodek, ki ga gosti naša država. Kot je pred letošnjim BSF povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, forum Slovenijo odpira svetu, je del slovenske mehke moči ter priložnost za mreženje in sestanke. V povezavi s Cipi Livni je slovenska zunanja ministrica povedala, da je BSF forum, na katerem se soočajo pogledi različno mislečih.

Protestna akcija, s katero so zagovorniki Palestincev opozorili na številne mrtve v Gazi zaradi izraelskih vojaških akcij. Foto: Bojan Puhek

Med gosti napovedan tudi Gari Kasparov

Med gosti letošnjega BSF so še nekateri drugi znani predstavnike ruske protiputinovske opozicije, kot so Gari Kasparov in tesni sodelavec pokojnega Alekseja Navalnega Leonid Volkov.

Med znanimi razpravljavci na Bledu so med drugim tudi hrvaški premier Andrej Plenković, albanski premier Edi Rama, srbski premier Miloš Vučević, madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, generalni sekretar OECD Mathias Cormann, izvršna direktorica Evropske Agencije za azil Nina Gregori in komisar za človekove pravice Sveta Evrope Michael O'Flaherty.

Tanja Fajon je na Blejski strateški forum (BSF) zjutraj odpotovala z vlakom. Kot je pred odhodom z železniške postaje v Ljubljani dejala za medije, lahko letos udeleženci v času foruma uporabijo brezplačno železniško povezavo do Bleda. Po njenih besedah želijo organizatorji s tem promovirati čisto okolje in trajnostno naravnanost.

Tanja Fajon na poti proti Bledu. Foto: Bojan Puhek

Forum s številnimi udeleženci vsako leto prometno precej obremeni Bled, zato organizatorji v partnerstvu s Slovenskimi železnicami udeležence spodbujajo, naj letos tja pridejo z vlakom. Ministrica, ki se je na Bled odpravila skupaj s svojo ekipo, je še izrazila upanje, da bo tovrsten prevoz izkoristilo čim več udeležencev dvodnevnega srečanja, ki se bo uradno začelo danes popoldne.

Videoposnetek: ministrica s svojo ekipo odhaja na vlak proti Bledu: