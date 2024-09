Srbsko orožje za genocid v Gazi

Samo dva tuja gosta Blejskega strateškega foruma genocida nad Palestinci v Gazi nista razglašala za nekaj strašnega in nedopustnega. To sta bila seveda nekdanja izraelska zunanja ministrica Cipi Livni in pa srbski premier Miloš Vučević. Zakaj gost iz Beograda? Ker je Srbija v zadnjih mesecih postala ena največjih izvoznic orožja v Izrael. In s tem postala (so)kriva za še en genocid po Srebrenici.

Protestov proti prihodu Cipi Livni v Slovenijo, ki tu res ni imela kaj početi, je bilo veliko. Protesta proti predsedniku srbske vlade Milošu Vučeviću pa začuda nobenega. Tudi srbskega izvoza orožja v Izrael na Bledu nihče ni omenjal, kar je mogoče razumeti tudi kot dejstvo, da udeleženci foruma sploh (še) niso dojeli (mednarodnih) razsežnosti vojnih zločinov nad Palestinci v Gazi, kjer je bilo doslej ubitih že več kot 41 tisoč prebivalcev tega najstrašnejšega geta na svetu, najmanj sto tisoč ljudi pa je ranjenih.

Partnerstvo v vojnih zločinih

Izrael in Srbija sta že lep čas partnerja v genocidih. Med vojno na območju nekdanje Jugoslavije je Izrael Srbom, tudi tistim iz Bosne in Hercegovine seveda, vztrajno dostavljal orožje za pobijanje muslimanov. Srbija zdaj vrača takratne storitve.

Po najnovejši raziskavi, ki jo je objavil ugledni izraelski časnik Haaretz ob pomoči preiskovalnih novinarjev z Balkana, je Srbija samo julija letos Izraelu poslala za 7,3 milijona evrov orožja in streliva. V letošnjem letu so se srbski zaslužki s prodajo Izraelu povzpeli že na 23,1 milijona evrov, do konca leta – in do konca genocida v Gazi – pa je še kar nekaj mesecev ... Glavni izvoznik je podjetje v državni lasti Yugoimport-SDPR.

Trgovina se nadaljuje kljub pozivu Mednarodnega sodišča v Haagu, ki je 26. januarja letos Izraelu ukazalo, naj svojim četam prepreči genocidno ravnanje v Gazi. In kljub pozivu Sveta za človekove pravice pri OZN, ki je 5. aprila letos vse države pozval, "naj prenehajo prodajati in pošiljati orožje, strelivo in drugo vojaško opremo Izraelu in s tem ustavijo nadaljnje teptanje mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic". Le dober mesec kasneje, bilo je 20. maja, je tožilec mednarodnega kazenskega sodišča zahteval tiralico za premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Gallanta, ki ju obtožuje vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Tiralico je zaradi zločinov zahteval tudi za tri Hamasove voditelje.

Orožje leti iz Beograda in Niša

Julija letos je na beograjskem letališču Nikola Tesla pristalo pet izraelskih vojaških letal, ki so jih preiskovalni novinarji tudi posneli. Po krajšem postanku so se letala vrnila v izraelsko vojaško letalsko oporišče Nevatim pri Bir Ševi v puščavi Negev. Od decembra lani, ko je že divjala vojna proti Palestincem v Gazi, je proti Izraelu iz Beograda in tudi iz Niša poletelo najmanj 15 izraelskih vojaških letal. To je seveda malo v primerjavi z 230 tovornimi letali, ki so orožje v Izrael pripeljala iz ZDA, toda ne glede na to je Srbija pravzaprav postala eden pomembnejših dobaviteljev orožja izraelski vojski, ki je zelo hitro porabila vse stare zaloge.

Uradni Beograd zločinskega poslovanja z Izraelom seveda ne komentira. In tudi premierja Miloša Vučevića ni na Bledu nihče vprašal o tem. Zunanji minister Marko Djurić avgusta v pogovoru za Jerusalem Post denimo ni hotel odgovoriti na vprašanje o tej orožarski trgovini.

Srbskega predsednika Aleksandra Vučića ima izraelski premier Benjamin Netanjahu za pravega prijatelja Izraela. Na fotografiji levo je Vučićev tesni sodelavec, srbski premier Miloš Vučević. Foto: Reuters

Podpora v besedah in dejanjih

Februarja letos, le nekaj tednov po prvi pošiljki srbskega orožja v Izrael, sta premier Benjamin Netanjahu in srbski predsednik Aleksandar Vučić opravila daljši telefonski pogovor. Vučić je kasneje na Instagramu izjavil, da sta govorila "o napredku dvostranskih odnosov". Netanjahu je bil veliko bolj odkrit. Tvitnil je, "da je Vučić res pravi prijatelj Izraela in se mu je zato zahvalil za neomahljivo podporo v besedah in dejanjih".

Izrael pokola Srbov nad osem tisoč muslimani v Srebrenici ne priznava za genocid. Srbi seveda tudi ne. Jahel Vilan, izraelski veleposlanik v Beogradu, je aprila letos to jasno ponovil v intervjuju za srbsko izdajo ruskega Sputnika. Le mesec kasneje, v maju, je bil Izrael med 22 državami, ki na generalni skupščini OZN v New Yorku niso glasovale o tem, da 11. julij, dan, ko se je zgodil genocid v Srebrenici, postane mednarodni spominski dan. Resolucija je bila seveda sprejeta, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa jo je označil za "nadvse spolitizirano" dejanje.

Najbolj iskane so topovske granate

Vojaška trgovina med Izraelom in Srbijo je bila še nekaj let nazaj izjemno skromna. Leta 2020 je Beograd Tel Avivu po podatkih ministrstva za trgovino denimo prodal le za 554 tisoč evrov orožja. Ko se je začel izraelski naskok na Gazo, pa so se orožarski posli izdatno povečali in bodo letos dosegli rekordne zneske. In kaj Srbija prodaja Izraelu? Najbolj gredo v promet 155-milimetrske topovske granate, ki jih ne kupujejo le v Izraelu, ampak tudi drugod na Bližnjem vzhodu.

