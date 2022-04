Zakaj si Jonas Žnidaršič želi, da Fajonova postane ministrica?

Kot smo poročali včeraj, bo po izvolitvi za poslanko državnega zbora zaradi nezdružljivosti funkcij Tanja Fajon prekinila mandat evropske poslanke. Med kandidati, ki so upravičeni do njenega mandata, je prvi v vrsti Matjaž Nemec, sledita mu Dominika Švarc Pipan in Neva Grašič. Kdo jo bo nasledil, bo odvisno tudi od koalicijskih pogajanj z Gibanjem Svoboda, so pojasnili v pisarni Tanje Fajon.

Z dnem konstituiranja DZ Fajonovi preneha mandat v Evropskem parlamentu

Kot je za STA pojasnil asistent v pisarni Fajonove Jure Tanko, ji z dnem konstituiranja DZ preneha mandat v Evropskem parlamentu, zadnji se mora s tem sicer še formalno seznaniti.

Predsednik DZ o tem obvesti Evropski parlament, ta pa potem formalno obvesti DZ, da je mesto Tanje Fajon izpraznjeno, in ga pozove, da na njeno mesto imenuje nadomestnega poslanca, ki ga mora potrditi DZ in o tem obvestiti Evropski parlament.

"Mislim, da je 48-urni rok, da se kandidat, ki bi moral nastopiti mandat, lahko temu odpove, potem pa je kandidat naslednji na seznamu," je dejal Tanko.

Kdo bo prevzel mandat Fajonove v Evropskem parlamentu, je po Tankovih besedah še prezgodaj govoriti tudi zaradi koalicijskih pogajanj za sestavo 15. slovenske vlade.