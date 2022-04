Kdo bodo novi in stari obrazi državnega zbora?

Stranki SDS in NSi bosta v državnem zboru imeli več poslancev kot v prejšnji vladi, SD in Levica pa manj.

V državni zbor se je uvrstilo pet strank, med katerimi bo največ poslanskih mest pripadalo Gibanju Svoboda, in sicer 41. Drugouvrščena stranka SDS bo imela 27 poslanskih mest, tretjeuvrščena NSi 8 poslancev, sledi SD s sedmimi poslanci in Levica s petimi. Največ novih obrazov prihaja iz Gibanja Svoboda, medtem ko bodo stranko SDS, NSi, SD in Levica v glavnem zastopali isti poslanci. Stranki SDS in NSi bosta v državnem zboru imeli več poslancev kot v sedanjem sklicu, SD in Levica pa manj.

SDS bo v državnem zboru imela 27 poslancev, kar je za dva več, NSi enega poslanca več, število SD-jevih poslancev se je z deset znižalo na sedem, Levica pa bo v državnem zboru imela pet poslancev, štiri manj.

V Gibanju Svoboda je med izvoljenimi poslanci opaziti kar nekaj javnosti že znanih obrazov, ki prej niso sedeli v državnem zboru. Med njimi so novinarka Mojca Šetinc Pašek, aktualni župan Tržiča Borut Sajovic, ki bo zaradi poslanskega mandata moral odstopiti z županskega mesta, nekdanji novogoriški župan Matej Arčon, boksar Dejan Zavec ter pravnica in podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič. Gibanje Svoboda bodo zastopali tudi poslanci, ki so že stari znanci državnega zbora; Janja Sluga, nekdanja poslanka SMC, Jurij Lep, nekdanji poslanec DeSUS, in Tamara Vonta, nekdanja poslanka Pozitivne Slovenije. Po trenutni napovedi bo Gibanje Svoboda v državnem zboru zastopalo 22 žensk in 19 moških.

Robert Golob je med izvoljenimi poslanci Gibanja Svoboda sicer dosegel 16. mesto in prejel 41,02 odstotka glasov. Največ podpore med poslanci Gibanja Svoboda je prejel Gapi (Gašper) Ovnik iz volilne enote Novo mesto, 45,53 odstotka glasov.

Stranka SDS bo v državnem zboru imela 27 poslancev, 19 že znanih in osem novih. Med novimi so Andrej Hoivik, Zoran Mojškerc, Rado Gladek, Jožef Jelen, Franc Rosec, Alenka Helbl, Franci Kepa, Anton Šturbej in Janez Magyar.

NSi bo imela osem mandatov. Med izvoljenimi poslanci so zdajšnji ministri, torej Matej Tonin, Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj. Na poslanskem mestu NSi ostaja tudi Jožef Horvat. Ministru za digitalno preobrazbo Marku Borisu Andrijaniču uvrstitev v DZ ni uspela, se je pa v DZ uvrstila veterinarka in dosedanja direktorica občinske uprave Novega mesta Vida Čadonič Špelič.

SD, ki bo imela v državnem zboru sedem poslancev, bodo poleg Tanje Fajon zastopali že znani poslanci Meira Hot, Predrag Baković, Jani Prednik, Matjaž Han, Bojana Muršič in novinec Damjan Zrim.

Matjaž Nemec, podpredsednik SD tokrat ni bil izvoljen v državni zbor.

Zadnja stranka, ki je še ujela mesto v parlamentu, je Levica, ki je osvojila pet mandatov. V parlamentu jo bodo najverjetneje zastopali Ana Černe ter dosedanji poslanci Miha Kordiš, Matej Tašner Vatovec, Luka Mesec in Nataša Sukič.

Koordinator Levice Luka Mesec bo po slabem rezultatu na državnozborskih volitvah svetu stranke ponudil svoj odstop.

Sestavo državnega zbora lahko sicer spremeni že nekaj glasov, zato je na končne rezultate treba počakati do desetega maja, ko bodo preštete še zadnje glasovnice.

Poslanec madžarske narodne skupnosti bo tudi prihodnja štiri leta Ferenc Horvath, kažejo delni neuradni rezultati Državne volilne komisije. Po večini preštetih glasovnic je dobil 1984 glasov oz. 58,32 odstotka, Mihael Kasaš 790 glasov oz. 23,22 odstotka, Otto Močnek pa 628 glasov oz. 18,46 odstotka. Horvath je za STA povedal, da se izid ne more več spremeniti, zelo vesel pa je, ker je dobil več glasov kot pred štirimi leti. "Ljudje so verjetno cenili delo, ki sem ga opravil, da sem dosegel dobre rezultate, s konstruktivno držo in dobrim sodelovanjem pa želim to delo nadaljevati," pravi Horvath.