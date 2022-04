Uradni izidi potrdili zmago Macrona #foto

V prvem govoru po izvolitvi je napovedal, da bo predsednik vseh Francozov. Dejal je, da njegov drugi mandat ne bo le nadaljevanje prvega, temveč bo skušal na nov način najti odgovore na skrbi in jezo ljudi, tudi tistih, ki niso volili zanj ali pa so ga podprli zgolj za to, da bi preprečili prihod skrajne desnice na oblast.

V prvem govoru po izvolitvi je napovedal, da bo predsednik vseh Francozov. Dejal je, da njegov drugi mandat ne bo le nadaljevanje prvega, temveč bo skušal na nov način najti odgovore na skrbi in jezo ljudi, tudi tistih, ki niso volili zanj ali pa so ga podprli zgolj za to, da bi preprečili prihod skrajne desnice na oblast. Foto: Reuters

Macron je dobil glasove 18,7 milijona ljudi, za Le Penovo jih je glasovalo 13,3 milijona, kažejo uradni podatki francoskega notranjega ministrstva.

44-letni Macron je prvi francoski predsednik po letu 2002, ki je dobil drugi mandat. Njegova zmaga je sicer manj prepričljiva kot pred petimi leti, ko je Le Penovo premagal s 66 odstotki glasov.

Macron: Bom predsednik vseh Francozov

V prvem govoru po izvolitvi je napovedal, da bo predsednik vseh Francozov. Dejal je, da njegov drugi mandat ne bo le nadaljevanje prvega, temveč bo skušal na nov način najti odgovore na skrbi in jezo ljudi, tudi tistih, ki niso volili zanj ali pa so ga podprli zgolj za to, da bi preprečili prihod skrajne desnice na oblast.

Foto: Reuters

A tudi Le Penova je nedeljski rezultat označila za odličen ter napovedala, da se zdaj podaja v boj za parlamentarne volitve, ki bodo junija.

Boj za premierski položaj je že v nedeljo napovedal tudi skrajni levičar Jean-Luc Melenchon, ki je v prvem krogu dobil skoraj 22 odstotkov glasov. Dejal je, da je Macron "najslabše izvoljen predsednik pete republike" ter pozval k mobilizaciji, saj se "tretji krog začenja že danes".

Najslabša volilna udeležba po letu 1969

Volilna udeležba je bila manj kot 72-odstotna, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP najmanj na kakih predsedniških volitvah po letu 1969. 6,35 odstotka volivcev je oddalo prazne glasovnice, 2,25 odstotka pa jih je glasovnice nepravilno izpolnilo.

Po poročanju francoskih medijev je Macron največ glasov dobil med zelo mladimi in starimi volivci. Podprlo ga je 61 odstotkov volivcev, starih med 18 in 24 let, ter 71 odstotkov starejših od 70 let.

Za Macrona so glasovali volivci v velikih francoskih mestih, pripadniki srednjega razreda in upokojenci. Le Penova pa je največ podpore dobila na severovzhodu ter na jugu države ter med volivci, ki izražajo večje nezadovoljstvo z življenjem.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Rekorden rezultat je dosegla tudi na francoskih čezmorskih ozemljih, kjer jo je podprlo okoli 60 odstotkov volivcev.

Medtem ko so Macronovi privrženci zmago praznovali na Marsovih poljanah pred Eiffelovim stolpom v Parizu, pa so ponoči v nekaterih francoskih mestih izbruhnili protesti skrajnih levičarjev. Policija jih je v Parizu in Rennesu na zahodu Francije razgnala s solzivcem, poroča AFP.