To je služba, ki naj bi jo opravljala Urška Klakočar Zupančič

Robert Golob napoveduje, da bodo vlado sestavili sestavili v rekordnem času in da bo ta z delom začela še pred poletnimi počitnicami. Koalicijska pogajanja, uradno se bodo stranke sestale v torek, pa so očitno že v polnem teku. Vodenje državnega zbora naj bi prvič v zgodovini samostojne Slovenije prevzela ženska, in sicer podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, za katero se je ugibalo, da bo zasedla mesto ministrice za pravosodje. Kot še poroča N1, je Klakočar Zupančičeva ponudbo že sprejela.

Za izvolitev na to mesto kandidat oziroma kandidatka potrebuje absolutno večino na tajnem glasovanju, torej najmanj 46 poslanskih glasov. O kandidaturi Klakočar Zupančičeve bodo poslanke in poslanci glasovali na ustanovni seji novega sklica DZ, ki je predvidena za 13. maja.

Golob konkretnih imen kandidatov za ministre ne želi razkriti. V včerajšnji oddaji Tarča je sicer namignil, kdo bi se lahko znašel na položaju ministra, med drugim je dejal, da bodo ministrstvo za pravosodje mogoče prepustili kakšni drugi stranki.

O sestavi nove koalicije se bodo v Gibanju Svoboda pogovarjali s Socialnimi demokrati in Levico. Preden se bo v koalicijska pogajanja naslednji torek podala Levica, pa se bo svet stranke opredelil do ponujenega odstopa izvršnega odbora stranke zaradi slabega volilnega rezultata. Koordinator Levice Luka Mesec je ponudil svoj odstop, svojo odločitev naj bi stranka sporočila danes.