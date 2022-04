Janša tujim medijem o Golobu: Preverite svoje vire

"Res označujete te proruske tipe kot 'liberalce'? Preverite svoje vire prosim," je danes tvitnil premier Janša. V isti objavi je še označil medijske hiše New York Times, Financial Times, CNN, Fox News, Euronews, Deutsche Welle, CBS News in France24 ter tiskovni agenciji AFP in Reuters.

Večino preostalih objav na isto temo je Janša opremil še s sliko predsednika zmagovalne stranke na nedeljskih volitvah Gibanje Svoboda Roberta Goloba v družbi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, poleg pa je še dodal slike Jankovića v družbi ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Poobjavil je tvit Evropske ljudske stranke

Janša je v seriji objav, kjer je med drugim označil tudi kopico ukrajinskih medijev, javnosti sporočil, naj odgovori na vprašanje, kakšna bo nova vlada, najdejo v "protievropskem in proruskem ozadju" ustvarjalcev Gibanja Svoboda. Na dan volitev je poobjavil tudi tvit Evropske ljudske stranke (EPP), največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ki je izrazila zaskrbljenost zaradi "morebitnega ruskega vmešavanja v volitve v Sloveniji". Dokazov za to sicer niso predstavili.

Trenutno še aktualni predsednik vlade je sicer pred dvema dnevoma relativnemu zmagovalcu volitev čestital za uspeh na volitvah, o prihodnjem delovanju stranke SDS pa je dejal, da bo vedno pripravljena sodelovati s političnimi akterji za skupno dobro Slovenije.