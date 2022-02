V priporu umrl modni agent, povezan z zloglasnim pedofilom

V soboto so v priporu v Parizu našli mrtvega Jean-Luca Brunela, francoskega modnega agenta, ki je bil dolga leta blizu Jeffreyju Epsteinu, zloglasnemu bogatašu, obtoženemu pedofilije. Brunela so našli obešenega v njegovi celici, poroča CNN, a za zdaj policisti še niso potrdili, da gre za samomor, ker preiskava še poteka.

75-letni Brunel je bil v priporu zaradi obtožb o več posilstvih, med drugim naj bi posilil tudi mladoletnico, mlajšo od 15 let. Prav tako je bil obtožen trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja, kar naj bi počel v sodelovanju z Epsteinom.

Nekdanja manekenka Thysia Huisman, ena od žensk, ki so Brunela obtožile posilstva. Foto: Guliverimage/AP

Brunelove domnevne žrtve so se na njegovo smrt odzvale z obžalovanjem, da ne bo dočakal sojenja in kazni, ki si jo po njihovem mnenju zasluži, poroča britanski časopis The Guardian, podobno kot je bilo v primeru Epsteina, ki si je življenje vzel leta 2019. Tudi on je bil takrat v priporu zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovine z ljudmi.

