Podrobnosti spolnega škandala: princ mladoletnice otipaval z lutko v človeški velikosti

Ghislaine Maxwell, nekdanja sodelavka pokojnega ameriškega milijarderja Jeffreyja Epsteina, je morala tožilcem pojasnjevati ozadje domnevnih spolnih škandalov, v središču katerih naj bi bila tudi lutka, ki naj bi pripadala britanskemu princu Andrewu, kažejo sodni dokumenti, ki so bili objavljeni v četrtek. Maxwellova je v svojem pričanju zanikala, da bi lutko podarila britanskemu princu, ki je bil dolgoletni prijatelj pokojnega Epsteina, je pa potrdila njen obstoj. Na britanskega princa so namreč v zadnjih letih letele obtožbe, da je mladoletnice otipaval z lutko v človeški velikosti.

Po poročanju Independenta so tožilci nekdanjo Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki je od letošnjega julija priprta v zaporu v newyorškem Brooklynu, zasliševali v povezavi s tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je proti njej vložila Virginia Giuffre. Ta je Epsteina in Maxwellovo obtožila trgovine za spolne usluge in zlorabe mladoletnic, prav tako pa trdi, da jo je kot mladoletnico spolno zlorabil britanski princ Andrew.

Maxwellova in Giuffrejeva sta se v tožbi že poravnali, zdaj pa so v javnost pricurljale nove podrobnosti glede spolnih zlorab, v središču katerih naj bi bil prav britanski princ. Tožilci so Maxwellovo v povezavi s tožbo Giuffrejeve namreč podrobno izprašali glede tega, kakšna je bila pri domnevnih spolnih zlorabah vloga lutke v človeški velikosti, ki naj bi jo uporabljal eden od Epsteinovih znancev, čigar ime je v javno objavljenih sodnih spisih izbrisano.

Lutka naj bi pripadala britanskemu princu Andrewu

Poleg tega so Maxwellovo vprašali tudi, ali je bila z omenjenim Epsteinovim znancem kdaj v sobi v Epsteinovi vili v New Yorku, kjer je bila tudi lutka. Maxwellova se je nato zapletla v dolgo pojasnjevanje glede tega, kaj naj bi bila lutka. "Ne vem, kaj mislite s tem, ko rečete besedo lutka. Obstajajo ročne lutke, skratka različne vrste lutk," je med drugim dejala Maxwellova.

Na koncu je povedala, da je bila v eni od sob "karikatura" nekoga, čigar ime je v sodnih dokumentih izbrisano, in da je bila ta lutka v Epsteinovem domu. "Tam je bila lutka, pravzaprav ni bila lutka, tam je bila, ne vem, kako bi to opisala z besedami, res ne vem, karikatura ... (manjka ime človeka, op. a.), ki je bila v Jeffreyjevem domu," je pojasnila Maxwellova.

Ghislaine Maxwell je nekdanje dekle Jeffreyja Epsteina in njegova nekdanja tesna sodelavka, ki jo v ZDA kazensko preganjajo zaradi novačenja mladoletnic za seks z vplivneži iz Epsteinovega kroga. Foto: Getty Images

Sledilo je vprašanje tožilca, ali drži, da so roko omenjene lutke položili na prsi neimenovane ženske in ali so Giuffrejevi kdaj rekli, naj sede v naročju neimenovanega človeka z lutko. "Ne spomnim se. Spomnim se lutke, vendar pa se ne spomnim ničesar drugega glede tega. Tega se ne spomnim," je dejala Maxwellova. V sodnih dokumentih je ime človeka z lutko izbrisano, vendar pa so se v javnosti lani pojavile obtožbe na račun princa Andrewa, da naj bi mladoletnice otipaval z lutko. Britanski princ je te obtožbe zanikal.

Andrew naj bi dekleta otipaval s svojo karikaturo iz britanske serije

Del dokumentov iz tožbe Giuffrejeve proti Maxwellovi, ki so bili razkriti že lani, pa govori o obtožbah Johanne Sjoberg, še ene od Epsteinovih žrtev. Ta trdi, da je princ Andrew položil svoje dlani na njene prsi, ko je sedel na kavču v Epsteinovem stanovanju na Manhattnu leta 2001.

Virginia Giuffre je Epsteina in Maxwellovo obtožila trgovine za spolne usluge in zlorabe mladoletnic, prav tako pa trdi, da jo je kot mladoletnico spolno zlorabil britanski princ Andrew. Foto: Reuters

"Spomnim se, da je nekdo predlagal, da se fotografiramo, in nam rekel, naj sedemo na kavč. Andrew in Virginia sta sedela na kavču in tam je bila lutka, lutka v njenem naročju. In potem sem sedla v Andrewovo naročje, verjamem, da sem to storila hote, potem pa so vzeli lutkine roke in jih dali na Virginijine prsi, Andrew pa je svoje roke dal na moje prsi," je dejala Sjobergova.

Po poročanju Metroja naj bi Giuffrejeva v še neobjavljenih sodnih dokumentih dejala, da jo je princ Andrew otipaval z lutko, ki naj bi predstavljala njegovo karikaturo iz satirične britanske televizijske oddaje iz 80. let z imenom Spitting Image. Omenjeno lutko naj bi mu podarila Maxwellova in Epstein. Maxwelllova je to v že objavljenih sodnih dokumentih zanikala.

If people are wondering what type of puppet #Epstein gave to #PrinceAndrew, it was the Spitting Image (80's UK comedy show). Maxwell said under oath 'they took the puppet’s hands and put it on Virginia Giuffre's breast, and so Andrew put his on mine.”#GislaineMaxwell pic.twitter.com/75wE2HWVqx — JRD™ For the Win (@JRD_FTW99) October 22, 2020

Lutka, s katero naj bi mladoletnice otipaval britanski princ Andrew. Vir: Twitter.

Maxwellovo preganjajo, ker naj bi za seks z vplivneži rekrutirala mladoletnice

Giuffrejeva trdi da jo je Epstein spolno izkoriščal in da je bila pri 17 letih prisiljena v spolne odnose z njegovimi prijatelji, vključno z britanskim princem Andrewom. Ta je tovrstne obtožbe že javno zavrnil. Epstein je med čakanjem na obtožnico zaradi trgovine za spolne usluge in zlorab mladoletnic v zaporu na newyorškem Manhattnu avgusta lani storil samomor, Maxwellovo pa zdaj preganjajo, ker naj bi kot njegova nekdanja partnerica in poslovna partnerica v 90. letih prejšnjega stoletja zbirala in rekrutirala mladoletnice za nezakonite spolne odnose.

Epstein je med čakanjem na obtožnico zaradi trgovine za spolne usluge in zlorab mladoletnic v zaporu na newyorškem Manhattnu avgusta lani storil samomor. Foto: Reuters

Maxwellova krivdo za vse obtožbe zavrača. 58-letnico so zaradi omenjenih obtožb aretirali v začetku julija v New Hampshiru, kjer naj bi si po navedbah tožilcev našla skrivališče. Začetek njenega sojenja je predviden julija 2021. Maxwellova je trenutno v priporu, saj sodišče še vedno zavrača plačilo varščine.

Prav Maxwellova naj bi bila tista oseba, prek katere sta se v 90. letih spoznala Epstein in britanski princ Andrew. Dvojica moških je tesno prijateljstvo sklenila v poznih 90. letih, družila sta se tudi v začetku novega tisočletja. Po poročanju britanskih medijev sta bila prijatelja približno 20 let.