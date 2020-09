Britanski princ Andrew se že od samega začetka, ko so na dan prišli zločini njegovega prijatelja Jeffreyja Epsteina, izmika svojim dolžnostim. Ameriški tožilci in FBI so v začetku leta sporočili, da princ noče sodelovati z njimi, pred nekaj meseci pa so zato še bolj pritisnili nanj in zahtevali, naj jim končno preda pomembne informacije.

Preiskava FBI in zveznega tožilstva se sicer osredotoča na posameznike, ki so Epsteinu domnevno pomagali pri njegovih dolgoletnih zlorabah mladoletnih deklet in trgovanju z belim blagom, med katerimi je tudi princ Andrew, ki nosi tudi naziv yorški vojvoda.

Čeprav je lani obljubil, da bo pomagal, kolikor bo mogel, se to menda še ni zgodilo, je pa medtem postal eden najbolj nezaželenih, če ne celo osovraženih članov britanske kraljeve družine.

Že novembra lani je sporočil, da začasno ne bo več opravljal kraljevih dolžnosti, letos poleti pa je britanski tabloid The Sun poročal, da umik iz javnega življenja ni začasen, temveč kraljica Elizabeta II. nima nobenega namena, da bi mu vrnila kraljeve funkcije.

Mnogi menijo, da bi se drugače razpletlo, če Andrew ne bi bil član kraljeve družine. Foto: Getty Images

Namerno izključen iz uradnih družinskih fotografij

Šli naj bi celo tako daleč, da imajo že zdaj, približno devet mesecev pred 100. rojstnim dnem princa Filipa, Andrewevega očeta, načrte, kako yorškega vojvodo čim manj vključevati v praznovanje.

Ameriški PageSix poroča, da 60-letni sin princa Filipa ne bo povabljen na vsa večja praznovanja, ki se bodo odvijala junija naslednje leto, poleg tega pa bodo še poskrbeli, da bo prisoten na čim manj fotografijah, ki bodo obeležile Filipovo prelomnico. "Izključili ga bodo iz praznovanja, kjerkoli se bo dalo," je razkril neimenovani vir.

Podoben ukrep naj bi izvedli že na nedavni poroki njegove hčerke Beatrice, kjer Andrewa niso vključili na poročne fotografije. Na poroki je sicer bil prisoten, a sta bila na uradnih fotografijah vidna le Beatricina babica in dedek, kraljica Elizabeta in princ Filip.

Ko se je poročila Beatrice, je bil zraven, a na fotografijah menda ni bil zaželen. Foto: Getty Images

Sam naj bi se hotel prikazati kot nekdo, ki hoče pomagati

Čeprav ameriški tožilci trdijo, da princ noče sodelovati, pa sam prek odvetnikov to zavrača in za zaplet krivi prav Američane in trdi, da je že trikrat ponudil pogovor s tožilci, ko je dobil zagotovilo, da ni predmet kazenske preiskave.

"Na žalost je ministrstvo za pravosodje ZDA prekršilo lastna pravila o zaupnosti s trditvijo, da vojvoda ni ponudil nobenega sodelovanja. Kaže, da jim gre bolj za medijsko pozornost kot za ponujeno pomoč," so ob tem povedali odvetniki iz londonske odvetniške pisarne Blackfords.

Preverite več: