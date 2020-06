ZDA pritisnile na princa Andrewa v preiskavi proti Epsteinu #video

Ameriški preiskovalci odločno zahtevajo pomoč britanskega princa Andrewa v povezavi z zločini pokojnega pedofila in njegovega prijatelja Jeffreyja Epsteina.

Ker je bil yorški vojvoda Andrew pred nekaj meseci popolnoma neodziven in je odklanjal sodelovanje pri preiskavi, čeprav je lani obljubil, da bo pomagal, kolikor bo mogel, se je ameriško pravosodno ministrstvo zdaj spretno izognilo odobritvi Buckinghamske palače in s pomočjo britanskega notranjega ministrstva 60-letnega princa prisililo k sodelovanju.

Uspelo jim je pridobiti tako imenovani sporazum o "vzajemni pravni pomoči", ki omogoča sodelovanje med Veliko Britanijo in ZDA za potrebe zbiranja pomembnih dokazov v preiskavah in sojenjih v primerih kaznivih dejanj.

Princ se je FBI izmikal pri sodelovanju, čeprav je obljubil, da lahko računajo nanj. Foto: Getty Images

"Kočljiv položaj" za britansko vlado in princa

Sporazum mora sicer odobriti še britanska vlada, potem pa bo moral princ kot priča na pobudo FBI predati dokaze o zločinih Epsteina. Za razliko od njegove mame, kraljice Elizabete II., princ nima avtonomne imunitete pred sojenjem, mu bo pa omogočeno pričanje za zaprtimi vrati.

Britansko notranje ministrstvo tovrstne "prošnje" za sodelovanje pri sojenju ne jemlje zlahka, zlasti če je vpleten član britanske kraljeve družine, zato je to kočljiv položaj za britansko vlado in seveda za yorškega vojvodo, poročajo britanski mediji.

Preiskava FBI in zveznega tožilstva se osredotoča na posameznike, ki so Epsteinu domnevno pomagali pri njegovih dolgoletnih zlorabah mladoletnih deklet in trgovanju z belim blagom. Foto: Getty Images

Tudi princa pestijo težke obtožbe

Preiskava FBI in zveznega tožilstva se osredotoča na posameznike, ki so Epsteinu domnevno pomagali pri njegovih dolgoletnih zlorabah mladoletnih deklet in trgovanju z belim blagom, torej tudi na princa Andrewa.

Ena od žrtev, danes 35-letna Virginia Roberts, je v lanskem intervjuju za BBC zatrdila, da je bila pri 17 letih večkrat prisiljena v spolne odnose z britanskim princem Andrewem. "To je bilo resnično grozljivo obdobje v mojem življenju," je v intervjuju poudarila Virginia Roberts in dodala: "On ve, kaj se je zgodilo. Jaz vem, kaj se je zgodilo. In samo eden od naju govori resnico."

Preberite več: