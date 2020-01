Princ Andrew noče sodelovati s tožilci in FBI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

FBI in urad zveznega tožilstva južnega območja New Yorka sta želela z britanskim princem Andrewom opraviti pogovor o njegovi povezavi z zloglasnim bogatašem Jeffreyjem Epsteinom, a sta naletela na popoln molk in nepripravljenost na sodelovanje, je za CNN povedal newyorški tožilec Geoffrey Berman.

Novembra je britanski princ Andrew sicer izjavil, da je "pripravljen pristojnim pomagati pri njihovih preiskavah, če bo to potrebno", dodaja CNN.

Princ Andrew Foto: Getty Images

"Zdi se nam pošteno, da ljudje vedo, ali je princ izpolnil te javne obljube," je v ponedeljek dejal zvezni tožilec, "princ do danes ni izkazal pripravljenosti na sodelovanje."

Preiskava FBI in zveznega tožilstva se sicer osredotoča na posameznike, ki so Epsteinu domnevno pomagali pri njegovih dolgoletnih zlorabah mladoletnih deklet in trgovanju z belim blagom.

