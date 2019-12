Trump trdi, da ne pozna princa Andrewa - fotografije dokazujejo, da laže #video #foto

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je na novinarski konferenci ob robu vrha Nata v Londonu novinarka povprašala za komentar glede britanskega princa Andrewa, ki je po obtožbah o spolnih zlorabah odstopil od svojih kraljevih dolžnosti in se umaknil iz javnega življenja.

Trump je odločno izjavil, da Andrewa ne pozna. "To je težka zgodba, toda ne, ne poznam ga," je zatrdil. A na njegovo nesrečo je vsak korak, ki ga stori, dokumentiran in tako obstaja kopica fotografij, ki so nastale junija letos ob njegovem državniškem obisku Velike Britanije. Na njih je mogoče videti, da sta se Donald in Melania Trump več kot očitno družila z Andrewom, v njegovi družbi pa sta bila tudi Trumpova hčerka Ivanka in njen mož Jared Kushner.

Trump in Andrew sta se že srečala tudi pred tem, CNN je med drugim objavil fotografijo, ki je nastala leta 2000 na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago in na kateri so Andrew, Trump in takrat še njegovo dekle Melania.

