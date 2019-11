To Trumpovo fotomontažo preprosto morate videti #foto #video

Ni povsem znano, zakaj je sliko objavil in kaj je želel z njo sporočiti. Mogoče si je na sliki le všeč, mogoče pa ima ta globlji pomen.

Rocky premagal Rusa

Namreč v četrtem delu franšize kultnega filma Rocky, v katerem prvič nastopi tudi postavni ameriški igralec Sylvester Stallone, Rocky Balboa v boju premaga Rusa Ivana Draga.

Kot je znano, se ameriški predsednik Donald Trump že dlje časa otepa obtožb na račun preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 in ustavne tožbe, zaradi česar mu grozi odstavitev.

Močnejši od nasprotnikov?

V minulih tednih so v predstavniškem domu potekala javna zaslišanja v preiskavi pred postopkom ustavne obtožbe. Trumpu očitajo, da je v zameno za vojaško pomoč Ukrajini in obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši zahteval preiskavo proti demokratu Josephu Bidnu in njegovemu sinu Hunterju, ki je bil nadzornik ukrajinskega energetskega podjetja Burisma.



Zahtevo naj bi Ukrajincem po Trumpovem naročilu prenesel Trumpov odvetnik in nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, je med zaslišanjem dejal veleposlanik ZDA pri EU Gordon Sondland.

Ali je s sliko želel sporočiti, da je močnejši od svojih nasprotnikov, ali pa se je zgolj želel pošaliti na svoj račun, ve samo on. Slika je bila od svoje objave sicer všečkana že več kot polmilijonkrat.

Naslednje 59. volitve za ameriškega predsednika bodo potekale naslednje leto. Za ponovni mandat se bo potegoval tudi predsednik Donald Trump