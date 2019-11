Barron Trump pri 13 letih že višji od 190 centimetrov? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najnovejše fotografije ameriške predsedniške družine kažejo, da je 13-letni sin Donalda in Melanie Trump Barron v zadnjem času zelo zrasel. Celo tako zelo, da je, če sklepamo po fotografijah, višji od staršev.

Če gre verjeti podatkom na spletu, prva dama ZDA Melania Trump v višino meri 180 centimetrov, medtem ko je ameriški predsednik visok 190 centimetrov. Tako ne preseneča, da je tudi njun sin Barron pri 13 letih višji od številnih vrstnikov, ki so v teh letih v povprečju visoki nekje med 155 in 160 centimetri.

Foto: Getty Images

Glede na najnovejše fotografije, na katerih spremlja starše, je Barron prerasel ne le mamo, ampak tudi očeta. To pomeni, da je pri rosnih 13 letih dosegel ali celo že presegel očetovo višino 190 centimetrov.

Predsedniška družina je skupaj odpotovala iz Bele hiše na Florido, za polet pa se je najstnik od glave do pet odel v črnino. Črne hlače in majico je dopolnil s črnimi športnimi copati in jakno prav tako v črni barvi.

Nekaj najnovejših fotografij Barrona Trumpa si oglejte v videu spodaj: