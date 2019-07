Melania Trump za urednico Vogua še vedno ni ameriška prva dama #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anna Wintour je v nedavnem intervjuju za The Economist dala jasno vedeti, kaj si misli o trenutni ameriški prvi dami Melanii Trump, in dodala, da je resnična prva dama zanjo še vedno Michelle Obama.

Ko jo je novinarka Anne McElvoy vprašala o Melanijinem slogu, pri čemer je dodala, da se gospa Trump vsekakor oblači bolje od svojega moža, je Wintourjeva odgovorila: "Mislim, da je bila prva dama Michelle Obama resnično neverjetna pri vsaki modni odločitvi. Podpirala je mlade ameriške oblikovalce in oblikovalce z vsega sveta. Bila je najboljša ambasadorka, kar jih je naša država lahko imela, v mnogo pogledih, ne samo v modi."

McElvoyeva je kljub izmikanju omenjanja Melanie še vedno hotela dobiti svoj odgovor, zato je slavni urednici postavila še eno vprašanje: "A Michelle Obama ni več prva dama. Kaj pa mislite o tej, ki jo imamo zdaj?" Tudi to vprašanje je ignorirala in nadaljevala o gospe Obama: "Ona je vzor, ki ga občudujem."

"Naslovnica Vogua ne definira gospe Trump"

A to ni bilo prvič, da se Wintourjeva ni hotela pogovarjati o Melanii ali je priznati kot prve dame. Medtem ko je Michelle Obama v času moževega mandata krasila tri naslovnice revije Vogue, Melania ni dobila niti ene.

To je v začetku leta komentirala Melanijina tiskovna predstavnica z besedami: "Naslovnica Vogua ne definira gospe Trump. To je naredila že dolgo, preden je postala prva dama. Njena vloga prve dame Amerike je veliko pomembnejša kot neko površno fotografiranje za naslovnico."

To samo dokazuje, kako pristranska je modna industrija in kako negotova je v resnici ozkogleda Anna Wintour. Na žalost je gospa Trump vajena takšnega problematičnega odnosa.

Melania je za številne modna ikona, a ne za Anno Wintour. Foto: Getty Images

V intervjuju za The Economist je bilo omenjeno tudi to, da je Melania leta 2005, ko se je poročila z Donaldom, krasila naslovnico slavne revije Vogue, zdaj pa se občasno pojavlja le na spletni strani Vogue.com. "Je to zavestna odločitev?" je Wintourjevo še vprašala novinarka.

"V politiki je zelo veliko žensk, ki si zaslužijo hvalo," je odgovorila in omenila nekaj senatork, zato jo je McElvoyeva vprašala še enkrat: "Mislite, da ona ni prava oseba za v revijo?" Na to je urednica odgovorila z besedami: "Mislim, da je za Vogue pomembno, da podpira ženske, ki skrbijo za spremembe v tej državi."

