Trump je ženo preimenoval v Melanio T: Ona je nova Jackie O

"Imamo svojo Jackie O, ime ji je Melania. Klicali jo bomo Melania T, ok, hvala," je Donald Trump povedal med intervjujem za Fox & Friends.

Ameriško prvo damo Melanio Trump sicer že nekaj časa primerjajo z eno najslavnejših ameriških prvih dam, Jacqueline Kennedy Onassis. Tej se je Melania prvič poklonila na dan inavguracije, ko je nosila svetlo moder kostim, ki je močno spominjal na tistega, ki ga je prav tako na inavguracijo svojega moža nosila Jackie, leta 1961.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i