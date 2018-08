Melania Trump je za sajenje dreves obula visoke petke #foto

Melania Trump je v začetku tedna sodelovala pri sajenju novih dreves ob Beli hiši, za kar je oblekla krilo A-kroja s cvetličnim vzorcem in svetlorožnato majico brez rokavov. Oprava bi bila povsem primerna, če bi zraven obula elegantne balerinke, a ameriška prva dama se je odločila za salonarje z visoko peto.

Foto: Getty Images

Foto: Reuters

Foto: Getty Images

Da ti niso najprimernejši za sajenje dreves, čeprav je to počela zgolj zaradi fotografiranja, se je strinjalo mnogo uporabnikov Twitterja.

Po njihovem mnenju salonarji niso praktična obutev niti za hojo po zemlji, kaj šele za vrtnarska opravila, zato ne razumejo, zakaj je Melania za priložnost, ko bi bilo bolje nositi čevlje brez pet, spet nosila salonarje.

"Prvič sem videla nekoga vrtnariti v visokih petah!" se je glasil eden od komentarjev. Nekdo drug se je vprašal: "Kdo vrtnari v 15-centimetrskih petah?" Pa tudi: "Je nošenje teh pet del kakšne njene pogodbe? Videti so izjemno neudobne in nepraktične."

First time I've seen someone gardening in high heels! — Scism Christian University (@ChristianScism) August 29, 2018

Who gardens in a dress and 6 inch heels? — Bridgette Latrice (@DJandCJsMom2) August 29, 2018

Are those heels a part of her contract or something? They look remarkably uncomfortable and impractical. — ₳ᴆᴀᴍ (@nixhaxor) August 28, 2018

A niso bili vsi tako zgroženi, na nekatere je naredila vtis in eden od takšnih komentarjev je bil: "Mislim, da je kul. Da pokaže svetu, da dekle zmore vse. V visokih petah. Bravo, prva dama Melania Trump!" Ter: "Nihče ne bi tega v petah izpeljal bolje kot ona. Nihče."

I think it's cool. That you can show the world. That a girl can do anything. In high heels shoes .Way to go our First Lady Melania Trump! — Barbara E.H. Bailey (@BarbaraEHBaile2) August 28, 2018

Nobody does that better in heels than her. Nobody. — 6 String Battle axe (@6string_groove) August 29, 2018

Modno neprimerna že večkrat

Neodobravanje javnosti zaradi pet je Melania prvič doživela avgusta lani, ko je z možem Donaldom Trumpom v črnih salonarjih obiskala poplavljena območja v Teksasu, ki jih je opustošil orkan Harvey.

Kasneje se je sicer preobula v bele športne copate, a na družbenih omrežjih so se usuli komentarji nerazumevanja. V bran ji je prvi stopil oblikovalec čevljev, ki jih je nosila, Manolo Blahnik, ki je dejal, da ne verjame, da je brezčutna, in da je "pač nosila, kar je nosila".

Foto: Getty Images

A brezčutnost je po tem pokazala še z eno opravo - jakno z neprimernim zapisom, ko je v zavetišču obiskala migrantske otroke. Tja je prišla, da bi ljudem pokazala, da ji ni vseeno, a njena modna izbira je govorila ravno nasprotno. Za obisk je namreč izbrala jakno iz Zare, na kateri je na hrbtni strani pisalo: "I really don't care, do u?" (V prevodu: Res mi ni mar, pa vam?)

