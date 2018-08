Bo Kim Kardashian obudila ta žgečkljivi modni trend?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Resničnostna zvezdnica je na Instagramu pred kratkim objavila žgečkljivo fotografijo, s katero je spomnila na modni trend iz poznih 90. let prejšnjega stoletja. Ji ga bo uspelo obuditi?

Kim Kardashian je pred nekaj dnevi objavila drzno fotografijo, na kateri nosi neonski top in ujemajoče se mini krilo, pod katerim nosi črne tangice. Oprava, pri kateri se vidijo trakovi tega spodnjega perila, je bila modni hit v poznih 90. letih prejšnjega stoletja in je nekaj slave doživela tudi lani.

Modni poznavalci pravijo, da so Kimine tangice del Guccijeve vintage kolekcije, ki jo je za znamko ustvaril Tom Ford. Ta je bil od leta 1994 do 2004 kreativni direktor Guccija in je ikonične tangice, ki kukajo izpod oblačil, na modno brv poslal leta 1998.

Gillian Anderson je tangice v opravo vključila leta 2001 na zabavi Vanity Fair po podelitvi oskarjev, Christina Aguilera in Halle Berry pa sta jih nosili leto prej, na podelitvi MTV-jevih nagrad. Foto: Getty Images

Trend se je v zgodnjih letih novega tisočletja zasidral v Hollywoodu, kjer so ga nosile zvezdnice, kot sta igralki Halle Berry, Gillian Anderson in pevka Christina Aguilera.

Znamki Linder (levo) in Bevza sta tangice vključili v svoji lanski modni reviji. Foto: Getty Images

Vogue je že lani razglasil veliko vrnitev, ko jih je nekaj znamk, med njimi ukrajinska Bevza in newyorški Linder, spet poslalo na brv, a uspeh s preloma stoletja se ni ponovil. Morda pa to uspe Kim Kardashian?

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 21, 2018 at 7:24pm PDT

