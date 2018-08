"Stekleni lasje" so naslednji hit iz Hollywooda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po trendu poletnih valovitih las, ki so moderni vsako leto, se zdaj v ospredje prebijajo tako imenovani "stekleni lasje", trend, ki so ga spet začele zvezdnice.

Hollywoodske zvezdnice so začele nov lepotni trend, imenovan "glass hair" (stekleni lasje, op. p.), kar opisuje svileno gladko pričesko z ostro odstriženimi in povsem zravnanimi lasmi. Pričeska rahlo spominja tudi na navzdol obrnjeni kozarec, saj se konice praviloma končujejo tik pod brado, kjer se lahko rahlo privihajo navznoter.

Svileno gladek trend so si upale nositi že resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in njena sestra Khloe, pa tudi igralka Jenna Dewan, manekenka in igralka Olivia Culpo, igralka Lucy Hale ter manekenki Jourdan Dunn in Ashley Graham.

Sicer pa je trend najprimernejši za naravno ravne in gladke lase, saj je v nasprotnem primeru vzdrževanje lahko precejšnji izziv.

