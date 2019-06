Tako se je Melania poklonila princesi Diani in Meghan Markle #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poklon Melanije princesi Diani in Meghan Markle

Poklon Melanije princesi Diani in Meghan Markle Foto: Getty Images

Potem ko je Melania Trump med obiskom Londona očarala z mornarsko modrim kostimom in bluzo znamke Burberry, je blestela še v kreaciji Dolce & Gabbana, ki jo je nosila na sprejemu v Buckinghamski palači. Modni poznavalci menijo, da se je s to obleko poklonila pokojni princesi Diani in vojvodinji Meghan Markle.