Melania Trump v London prispela v seksi kostimu in visokih petah #video

Ameriška prva dama je v Veliko Britanijo prispela elegantna kot vedno. V črnem kostimu, Burberryjevi bluzi in vrtoglavo visokih petah.

Predsednik ZDA Donald Trump je danes prispel v Veliko Britanijo na tridnevni državniški obisk in s seboj pripeljal tudi svojo ženo Melanio Trump, ki je že takoj ob prihodu ponovno navdušila z opravo.

Iz predsedniškega letala je stopila v mornarsko modrem kostimu s tesno oprijetim krilom, pri čemer si je suknjič prepoznavno zgolj ogrnila okrog ramen. Največ pozornosti je požela pisana bluza s pentljo, saj je delo britanske znamke Burberry.

Bluza, za katero je zahvaljujoč ameriški prvi dami pričakovano veliko zanimanja, stane 780 evrov.

Kostimu in bluzi je 49-letna Slovenka dodala velika črna sončna očala in klasične salonarje z visokimi petami, ki so glede na kričeče rdeče podplate znamke Louboutin.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Nadaljevala v enako elegantnem duhu

Zakonca Trump sta se z letališča Stansted takoj odpravila proti Buckinghamski palači, kjer sta se sestala s člani britanske kraljeve družine, predvsem s kraljico Elizabeto II.

Melania se je v opravi z mornarskim pridihom pojavila tudi pred palačo. Izbrala je belo kreacijo s podpisom Dolce & Gabbana z modrim pasom in ovratnikom, ujemajoč se klobuk ter modre salonarje.

Za belino se je odločila tudi Camilla, vojvodinja Cornwallska.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je z britansko kraljico srečal že julija lani med svojim prvim uradnim obiskom v Veliki Britaniji. V Londonu bo deležen najvišjih državniških časti in kraljevega pompa.

