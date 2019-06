Trump začenja obisk v Veliki Britaniji, srečal se bo tudi s kraljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump in britanska kraljica Elizabeta II. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo s srečanjem z britansko kraljico Elizabeto II. v Buckinghamski palači danes začel državniški obisk v Veliki Britaniji. Z ameriško prvo damo Melanio Trump bosta na Otoku ostala do srede, ko bosta odpotovala na Irsko. Od tam bosta v četrtek odšla v Francijo na praznovanje 75. obletnice zavezniškega izkrcanja v Normandiji.

Ameriški predsednik Donald Trump se je z britansko kraljico srečal že julija lani med svojim prvim uradnim obiskom v Veliki Britaniji. V Londonu bo deležen najvišjih državniških časti in kraljevega pompa. Ameriški predsedniški par bodo v Buckinghamski palači sprejeli kraljica ter britanski princ Charles in njegova žena Camilla.

S Charlesom bosta pregledala častno stražo, iz trdnjave Tower pa bodo v čast Trumpu izstrelili topovske salve. Gostiteljica kosila v palači bo britanska kraljica, udeležil pa se ga bo tudi princ Harry. Njegove žene Meghan ne bo, ker po nedavnem porodu še ni nastopila državniških dolžnosti.

Trump se bo srečal tudi z Mayevo

Kraljica bo nato gostom pokazala razstavo predmetov, ki so pomembni za zgodovino ZDA, popoldne pa bosta Donald in Melania Trump s princem Andrewom v Westminstrski katedrali položila venec pred grobnico neznanemu junaku. Princ Charles in Camilla bosta v svoji rezidenci gostila čajanko za gosta iz ZDA, nato pa se bodo vsi skupaj podali na veličasten banket v Buckinghamsko palačo.

Drugi dan obiska, v torek, bo imel Trump zajtrk z odhajajočo britansko premierko Thereso May, sledili bodo pogovori na Downing Streetu ter kosilo. Trump bo zvečer v rezidenci veleposlanika ZDA v Londonu gostil večerjo.