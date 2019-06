Melania Trump obisk Londona končala v plašču slavnih dvojčic #foto

Svetovni mediji in modni poznavalci so pohvalili še zadnjo opravo, ki jo je Melania Trump nosila na tridnevnem obisku Velike Britanije. Prva dama je za zadnje druženje s kraljico izbrala kremast plašč in ujemajoč se klobuk.

Tridnevni obisk Združenega kraljestva sta Donald in Melania Trump sklenila na slovesnosti v pristaniškem mestu Portsmouth, od koder so pred 75 leti sprožili zavezniško invazijo na okupirano Evropo.

Tam sta se pridružila kraljici Elizabeti II. in njenemu sinu, princu Charlesu, slovesnosti pa so se udeležili tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, britanska premierka Theresa May in nemška kanclerka Angela Merkel.

Premierka Theresa May, princ Charles, kraljica Elizabeta II. in zakonca Trump Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Melania je za to posebno priložnost izbrala kremast volnen plašč luksuzne znamke The Row, pod katero se podpisujeta slavni dvojčici Ashley Olsen in Mary-Kate Olsen, in ga nadgradila z ujemajočim se klobukom Philipa Treacyja ter salonarji v podobnem odtenku.

Ashley Olsen in Mary-Kate Olsen sta na čelu uspešne modne znamke The Row. Foto: Getty Images

Navduševala vse tri dni obiska

Ameriška prva dama je s kremastim plaščem tako končala obisk Velike Britanije, kjer sta se z možem mudila od ponedeljka.

V tem času je 49-letna Slovenka spet pokazala, kako brezhiben je njen modni okus: prvi dan je očarala z mornarsko modrim kostimom in bluzo znamke Burberry ter v obleki Dolce & Gabbana, drugi dan s trenčkotom znamke Celine in obleko Givenchy, ki jo je nosila na večerji v rezidenci veleposlanika ZDA v Londonu, tretji dan pa z omenjenim plaščem The Row.

Prvi dan:

Drugi dan:

Na poti domov še postanek v Franciji

Po slovesnosti v Portsmouthu sta zakonca Trump odpotovala v Shannon na Irskem, kjer sta se sestala z irskim premierjem, kasneje pa sta se odpravila še na sever Francije.

Tam sta se srečala še s francoskim predsednikom Macronom in njegovo ženo Brigitte Macron, s katerima sta se udeležila slovesnosti ob 75. obletnici zavezniškega izkrcanja v Normandiji, na pokopališču ameriške vojske v kraju Colleville-sur-Mer. Melania je ob tej priložnosti iz spoštovanja do padlih vojakov nosila črn plašč, črne salonarje in velika črna sončna očala.

Zakonca Trump sta se iz Irske odpravila v Francijo. Foto: Getty Images

Prvi dami: Brigitte Macron in Melania Trump Foto: Getty Images

Trumpova se bosta po obisku Francije odpravila nazaj v ZDA.

