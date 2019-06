Veteran pihal na dušo Melanii: Če bi le bil 20 let mlajši #video

Ko je Thomas Cuthbert segal v roko predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovi ženi slovenskih korenin Melanii, ni mogel skriti navdušenja nad Trumpovo lepšo polovico. "Zelo je prikupna, kajneda? Če bi bila samska in če bi le bil 20 let mlajši …" je hudomušno pripomnil.

Predsednika njegovo laskanje ni presenetilo in mu je prijazno odvrnil: "Brez dvoma bi bili kos situaciji." Melania se je ob tem le sramežljivo nasmihala.

Njihovo kratko srečanje in klepet si oglejte v videu spodaj.

Veteran o Trumpu: Presenetil me je

Trump je odlikovanega britanskega vojnega veterana iz Essexa navdušil, saj je po kratkem klepetu z njim povedal, da ga je predsednik prijetno presenetil, poroča Daily Mail: "Ko vidiš nekoga po televiziji, si ustvariš neko drugačno podobo. V živo se je zdel kot eden od nas. Tudi njegova žena je nadvse prijetna."

Trump se mu je med rokovanjem tudi iskreno zahvalil, ker se je davnega leta 1944 kot eden od zavezniških vojakov izkrcal v Normandiji in s tem pripomogel pri kapitulaciji nacistične Nemčije.

A zakonca Trump nista bila edina, ki ju je šaljivi gospod Cuthbert spravil v smeh. S svojimi pripombami in pripovedmi iz vojnih časov je nasmejal tudi sicer večinoma vedno resno britansko kraljico.

Gospod Cuthbert je s svojimi pripovedmi nasmejal tudi britansko kraljico. Foto: Getty Images

Slovesnost, ki so se je poleg zakoncev Trump in britanske kraljice Elizabete II. udeležili tudi številni drugi politični veljaki, je zaznamovala 75. obletnico izkrcanja več kot 160 tisoč zavezniških vojakov Britanije, Amerike in Kanade na obalah Normandije v Franciji, ki se je zgodilo v noči na 6. junija 1944.

To je bil začetek največje pomorske, zračne in kopenske vojaške invazije v zgodovini, ki je znana tudi pod imenom dan D. Spopadi tam so trajali vse do konca avgusta istega leta, v teh nekaj mesecih je v bojih sodelovalo skoraj tri milijone zavezniških vojakov, ki so na koncu pripomogli k osvoboditvi okupirane Francije in dokončnemu porazu Nemčije leto kasneje.

Na slovesnosti sta bila zakonca Trump večkrat prešerno nasmejana. Foto: Getty Images

Melania na dogodku prešerno nasmejana

Prva dama ZDA je bila očitno na slovesnosti, ki je vključevala tudi vojaško parado in prelet vojaških letal, nadvse sproščena, saj so jo fotografi v svoje objektive velikokrat ujeli nasmejano. Za dogodek je oblekla plašč bele barve s pasom, ki ga je dopolnila z belim klobukom oblikovalca Philipa Treacyja in salonarji v kremasti barvi.

