Je Trump med kraljičinim govorom na hitro zadremal? #video

Trump je med kraljičinim govorom tako "na drobno" gledal, da so si ga mnogi na Twitterju privoščili in pisali, da je zadremal. Foto: Getty Images

Kot vedno so si tviteraši brez dlake na jeziku privoščili ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se skupaj s soprogo Melanio mudi na uradnem obisku Velike Britanije. Zdi se, da so tisti, ki si ga radi privoščijo na družbenih omrežjih, nenehno na preži, kdaj bo znova postregel s kakšno bizarnostjo, nad katero se bodo lahko bodisi resno zgražali bodisi ponorčevali iz nje.

Tokrat mnogi niso mogli mimo njegovega izraza na slavnostni večerji, kjer je imela britanska kraljica Elizabeta tudi govor o pomembnosti dobrih odnosov med obema državama. Trump je namreč velikokrat pogledal navzdol v mizo, ali pa med mežikanjem ni nemudoma odprl vek, temveč jih je pridržal kakšno sekundo več kot običajno priprte. To je kar klicalo po razpravi na Twitterju.

"Moral bi biti dobro spočit, potem ko si odspal med kraljičinim govorom," je zapisal eden od uporabnikov. Drugi se je pošalil: "Trump ne spi med kraljičinim govorom, on samo moli, da bi bil naslednji hod hrane hamburger." Nekateri so preprosto zapisali, da kaj takšnega pa še ne in da je prizor kot naravnost iz komedije ter komentar pospremili z emotikonom huronskega smeha.

Trump is NOT sleeping during the Queen’s speech! He’s praying they next course is a hamburger. — MichaelO (@MichaelOonTwit) June 4, 2019

You have been filmed, sleeping while the Queen was delivering her speech..😂😂😂 — CQ (@C_QQ_C) June 4, 2019

You should be well rested after sleeping during the Queen's speech. pic.twitter.com/SFRqOnr1G9 — Chanjae (@chanjae1) June 4, 2019

Obregnili so se tudi ob Trumpovo opravo

A njegovo mižanje med govorom britanske kraljice še zdaleč ni bila edina zabavna prigoda tega večera. Ameriški predsednik se je dogodka namreč udeležil, oblečen v ne najbolj posrečeno krojen frak.

Donald Trump in britanska kraljica Elizabeta II. Foto: Reuters

Eden od tviterašev ga je tako primerjal z likom iz risanke, spet drugi pa so ga primerjali z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo: "O moj bog, kdorkoli je nocoj oblačil Trumpa, bi moral biti vržen v ječe utrdbe Tower of London. V primerjav s tem, kako je frak nosil predsednik Obama, je videti kot kraljevi bizgec." Našli pa so se tudi takšni, ki so v izrezu njegove obleke našli še en drug, nič kaj omikan simbol. Kakšen, preverite v objavljenih tvitih spodaj.

Ungagged have been sent a set of unsolicited dick pics... It can't be unseen... #TrumpUKVisit #Trump pic.twitter.com/HXjtbnspor — Ungagged! (@_Ungagged) June 3, 2019

As long as Trump is going to dress like that, the Queen should wear an “I’m with stupid” shirt. pic.twitter.com/pUL5JZCkSj — skullsinthestars (@drskyskull) June 4, 2019

The dumb orange BLOTUS is having a great trip to Britain, I see. #TrumpsAnInternationalDisgrace #TrumpUKVisit pic.twitter.com/KIYudcaiTh — Those Muckrakers (@thosemuckrakers) June 4, 2019

OMG — whoever dressed Donald today needs to be thrown into one of the dungeons in the Tower of London. He looks like a Royal Schlump compared to how President Obama wore a tailcoat!#TrumpUKVisit pic.twitter.com/3fStAf8pR1 — Jon Cooper (@joncoopertweets) June 3, 2019

I miss having a president that doesn't look like a fat angry grump. #TrumpsAnInternationalDisgrace #TrumpUKVisit pic.twitter.com/mnq9Eiryxk — It's Six! (@six7six7) June 3, 2019

This is what happens when you don’t pay your tailor. #TrumpUKVisit pic.twitter.com/UMSyjTgC9O — Pádraig Belton (@PadraigBelton) June 3, 2019

