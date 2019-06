Melania v rdeči obleki in z nasmehom zasenčila vse #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Donald in Melania Trump sta se drugi dan obiska Velike Britanije najprej sestala z britansko premierko Thereso May, s katero sta imela poslovni zajtrk in kasneje še novinarsko konferenco.

Melania je za srečanje z Mayevo oblekla klasičen kos, bež trenčkot francoske znamke Celine, v katerem smo jo že videli. Pod plaščem je nosila oprijeto črno krilo, v oči pa so nam ponovno padli njeni salonarji z vrtoglavo peto s krokodiljim vzorcem ter ujemajoča se črna torbica Hermes Birkin. S seboj je imela tudi črne rokavice.

Zakonca May in Trump Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Dama v rdečem

Zvečer je sledila večerja, ki jo je v rezidenci veleposlanika ZDA v Londonu gostil njen mož. Gostom sta se v imenu kraljeve družine pridružila še princ Charles in njegova žena Camilla.

Melania je za to priložnost izbrala rdečo, do tal segajočo obleko z ogrinjalom znamke Givenchy, ki jo je za to francosko modno hišo oblikovala modna oblikovalka Clare Waight Keller - prav ona je poskrbela tudi za poročno obleko za Meghan Markle.

Najslavnejša Slovenka je blestela v tej rdeči kreaciji, v kateri je z nasmehom pozdravljala goste večerje, ki jo v skladu s tradicijo organizira prav ameriška prva dama.

Zakonca Trump s princem Charlesom in njegovo ženo Camillo Foto: Reuters

Melania Trump, igralka Suzanne Ircha in vojvodinja Camilla Foto: Reuters

Melania z možem Therese May, Philipom Mayem Foto: Reuters

Danes končujeta obisk

Zakonca Trump tridnevni državniški obisk Velike Britanije končujeta danes, na slovesnosti v pristaniškem mestu Portsmouth, od koder so pred 75 leti sprožili zavezniško invazijo na okupirano Evropo.

Po slovesnosti bosta odpotovala na Irsko in v Francijo, kjer bodo v četrtek med drugim pripravili spominsko slovesnost na pokopališču ameriške vojske v kraju Colleville-sur-Mer v Normandiji.

