ZDA: Ustavna obtožba Trumpa se seli v pravosodni odbor

Predsednik pravosodnega odbora predstavniškega doma ameriškega kongresa, demokrat Jerold Nadler iz New Yorka je v torek napovedal, da se proces ustavne obtožbe predsednika ZDA Donalda Trumpa prihodnji teden iz odbora za obveščevalne zadeve seli v pravosodni odbor.

Predstavnik odbora Jerold Nadler bo sestavil točke obtožnice, o katerih bo predvidoma do konca leta glasoval celotni predstavniški dom. Postopek se nato seli v senat, kjer bo potekal sodni proces, ki mu bo predsedoval predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, senatorji pa bodo imeli vlogo porote. Trenutno nič ne kaže, da bi republikanska večina bila pripravljena podpreti odstavitev Donalda Trumpa.

V pravosodnem odboru bodo 4. decembra najprej zaslišali pravne strokovnjake, ki bodo govorili o ustavni podlagi za postopek. Člani odbora se bodo potem odločili, kakšne točke obtožnice bodo dali na glasovanje. Pred pravosodni odbor so povabljeni predsednik Trump in njegovi odvetniki, ki lahko vlagajo prošnje za zaslišanje določenih prič. Demokratska večina bo potem odločila, ali gre za resne prošnje ali provokacije in odvračanje pozornosti.

Trumpa na zaslišanje ne bo

Trumpa na zaslišanje 4. decembra ne bo, saj bo takrat na vrhu zveze Nato v Londonu. Po pričakovanjih bodo demokrati najbrž sestavili obtožnico, ki bo vsebovala zlorabo pooblastil, podkupovanje, izsiljevanje in verjetno še oviranje kongresne preiskave. Trump je svojim uradnikom prepovedal udeležbo na zaslišanjih. To so doslej med drugim upoštevali državni sekretar Mike Pompeo, šef kabineta Bele hiše Mick Mulvaney, minister za energijo Rick Perry ter nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton.

Obtožnica bo lahko imela še točko oviranja preiskave v zvezi s preiskavo ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Posebni tožilec Robert Mueller je namreč izjavil, da Trumpa glede tega ne mora oprati krivde in je odločitev prepustil kongresu.

Demokrati so preiskavo pred ustavno obtožbo zaradi zadrževanja vojaške pomoči Ukrajini v zameno za preiskavo Trumpovih političnih nasprotnikov v ZDA sprožili septembra. Najprej so potekala tajna zaslišanja, nato javna v odboru za obveščevalne zadeve, ki so se končala pretekli konec tedna. Odbor je gradivo sedaj poslal pravosodnemu odboru, ki bo imel prihodnji teden svoja prva zaslišanja.

Trump je v torek opravil spletni pogovor z nekdanjim voditeljem ameriške televizije Fox News Billom O'Reileyjem in dvignil nekaj obrvi z izjavo, da svojemu odvetniku Rudyju Giulianiju ni naročil, naj išče v Ukrajini kaj obremenilnega o demokratskem predsedniškem kandidatu Josephu Bidnu. Kljub temu, da je v telefonskem pogovoru ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu povedal, naj posluša Giulianija, ko ga je prosil za uslugo - preiskavo Bidna.

"Ne nisem ga usmerjal, ampak on je bojevnik, on je bojevnik," je povedal Trump O'Reillyju. Na vprašanje, kaj je potem Giuliani počel v Ukrajini, je Trump odgovoril, da morajo to vprašati Giulianija, ki ima še druge stranke. "Skozi leta je veliko delal v Ukrajini," je dejal Trump.

Giuliani je v težavah, saj je FBI aretiral dva njegova ukrajinska klienta, ki sta nakazala denar za Trumpovo kampanjo, preiskava pa zadeva tudi nekatere druge Giulianijeve posle v Ukrajini. Giuliani se na Trumpove besede nemudoma ni odzval, vendar je že zatrdil, da je v Ukrajini po predsednikovem naročilu preiskoval korupcijo in ukrajinsko vpletanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Mimogrede je tudi izrazil prepričanje, da ga Trump ne bo žrtvoval, saj ima "veliko materiala", kar naj bi bilo opozorilo predsedniku in njegovim podpornikom, da sam ne bo šel na dno.