Giuliani: Trump me sicer ne bo potunkal, imam pa tudi "zavarovanje"

V ZDA so bila v minulih tednih v predstavniškem domu javna zaslišanja v preiskavi pred postopkom ustavne obtožbe, ki po pričakovanjih sledi v senatu. Trumpu očitajo, da je v zameno za vojaško pomoč Ukrajini in obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši zahteval preiskavo proti demokratu Josephu Bidnu in njegovemu sinu Hunterju, ki je bil nadzornik ukrajinskega energetskega podjetja Burisma.

Zahtevo naj bi Ukrajincem po Trumpovem naročilu prenesel Trumpov odvetnik in nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, je med zaslišanjem dejal veleposlanik ZDA pri EU Gordon Sondland.

Guliani je minuli konec tedna spet dvigal prah z izjavo, da ima "zavarovanje" v primeru, da bi ga Trump potunkal. "S Trumpom sem v zelo dobrih odnosih. Pojavlja se veliko komentarjev, ki so popolnoma žaljivi. Velikokrat slišim, da me bo Trump potunkal. Na to odgovarjam: 'Ne bo me, ampak imam 'zavarovanje'," je dejal v intervjuju za televizijo Fox.

Pozneje je na Twitterju zapisal, da so tovrstne izjave, ki jih je večkrat dajal, le sarkazem.

Donald Trump zanika, da bi od Ukrajine karkoli zahteval. Foto: Reuters

Ni namreč prvič, da je Giuliani govoril o "zavarovanju" v primeru, da bi ga Trump obdolžil. Pred tedni je tako na vprašanje novinarja britanskega časnika Guardian, ali ga skrbi, da bi Trump ostal lojalen do njega, če bi se preiskava obrnila na slabše, odvrnil: "Ne, ampak imam zelo zelo dobro zavarovanje, in če se to zgodi, bodo moji računi za zdravljenje plačani."

TRUTH ALERT:



The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.



If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart.