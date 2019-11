Demokratski predsedniški kandidati na soočenju podprli ustavno obtožbo Trumpa

Predsedniški kandidati demokratske stranke v ZDA so na svojem doslej že petem televizijskem soočenju tokrat v Atlanti brez izjeme podprli preiskavo pred ustavno obtožbo republikanskega predsednika Donalda Trumpa in se večinoma izogibali napadom drug na drugega.

Pred soočenjem so bile oči demokratskih volivcev tokrat uprte v župana Peta Buttigiega, ki je začel pridobivati podporo v anketah, predvsem v Iowi, kjer bodo prihodnje leto februarja najprej na vrsti strankarska zborovanja. Analitiki so čakali tudi, ali bo prišlo do kakšnega odmevnega izpada kalifornijske senatorke Kamale Harris, ki je začela izgubljati veter v jadra.

V ospredju ustavna tožba Trumpa

Na odru je bilo deset kandidatov, ki so uspeli izpolniti kriterije demokratske stranke glede podpore v anketah in zbranega denarja donatorjev. Med njimi so bili še vedno vodilni v anketah, nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden in senatorja Elizabeth Warren ter Bernie Sanders, pa tudi taki, ki se ne morajo prebiti višje od dveh do treh odstotkov podpore v nacionalnih anketah, kot je senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar.

Foto: Reuters

V ospredju pozornosti je bilo med drugim vprašanje ustavne obtožbe Trumpa zaradi izsiljevanja Ukrajine, da za nakazilo vojaške pomoči proti Rusiji uvede preiskavo proti Bidnu in njegovemu sinu. V ospredju je bil kot vedno tudi prepir okrog reforme zdravstvenega zavarovanja, pri čemer Warrenova in Sanders zagovarjata popolno "nacionalizacijo" zdravstva, torej uvedbo splošnega zavarovanja za vse po enaki ceni, drugi kandidati pa so za bolj postopen pristop in reforme v podobno smer. Glavno vprašanje pri tem so stroški in kako bodo reforme plačali.

Vzklikajo nas se ga zapre

Buttigieg je odvračal blage kritike zaradi svoje mladosti in neizkušenosti za spopad s Trumpom, čeprav bi bila pri velikem delu volilnega telesa v ZDA verjetno večja ovira lahko dejstvo, da je odkriti homoseksualec.

Trumpa so si zaradi Ukrajine privoščili vsi in noben od kandidatov ni omenjal Trumpove obtožbe o domnevni korupciji Bidna, ker je njegov sin Hunter dobil udoben položaj pri energetskem podjetju Burisma, ko je bil oče kot podpredsednik ZDA med drugim zadolžen za politiko vlade Baracka Obame do Ukrajine.

Foto: Reuters

Demokratski kandidati so poudarjali, da gre za obrambo načela vladavine prava proti samovolji oblastnikov, kakršen je Trump. Biden je sicer menil, da bi bilo najbolje Trumpovo usodo prepustiti pravosodju, demokrati pa se ne bi smeli spustiti na njegovo raven in raven njegovih podpornikov, ki so zahtevali in zahtevajo aretacijo Hillary Clinton. Te vzklike - naj se ga zapre - sedaj redno doživlja Trump, ko je pred večjo skupino ljudi, ki ni sestavljena le iz njegovih podpornikov.

Poslovnež Andrew Yang je požel morda največji aplavz občinstva in smeh protikandidatov pri vprašanju, kaj bi po volilni zmagi povedal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Yang je dejal, da bi se mu najprej opravičil, ker je premagal njegovega fanta Trumpa. Ameriški obveščevalci in preiskava Roberta Muellerja so namreč ugotovili, da je Rusija leta 2016 pomagala Trumpu.

Poleg Trumpa je bilo v ospredju vprašanje zdravstvene in tudi davčne reforme

Senator Cory Booker je dejal, da je proti predlogu Warrenove o uvedbi davka na bogastvo, čeprav bi bil to način, da se v proračunu zbere več denarja brez povišanja davkov za večino Američanov.

Biden pa je opozoril, da senatorkina ideja o ukinitvi zasebnega zdravstva v ZDA trenutno ne bi dobila večine niti v demokratskem predstavniškem domu. Njen načrt o uvedbi zdravstvenega zavarovanja za vse, bi naj v desetih letih stal 20.500 milijard dolarjev, kar je nepredstavljiva številka, ki jo bo težko doseči le z višjim obdavčenjem najbogatejših.

Foto: Reuters

Jedro demokratskih kandidatov ostaja večinoma enako, čeprav se tokrat na soočenje ni uspelo uvrstiti nekdanjemu stanovanjskemu ministru Julianu Castru, nekdanji teksaški kongresnik Beto O'Rourke pa je odnehal s kampanjo.

Vanjo se vključujeta nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg in nekdanji guverner Massachusettsa Deval Patrick, na soočenje pa se je ponovno uspelo uvrstiti tudi kongresnici s Havajev Tulsi Gabbard, ki jo je Hillary Clinton obtožila, da je favoritka Rusije med demokrati. Naslednje soočenje bo decembra v Kaliforniji.