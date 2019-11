Trump trdi, da se ne spomni ključnega telefonskega pogovora o Ukrajini

Demokrati so preiskavo pred ustavno obtožbo sprožili septembra, ko je v javnost prišla prijava žvižgača iz obveščevalnih krogov, ki ga je zaskrbel telefonski pogovor med Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim 25. julija letos. V njem je Trump ukrajinskega kolega prosil, naj pred nakazilom pomoči uvede preiskavo Hunterja Bidna, sina demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, in domnevnega ukrajinskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016.

V okviru preiskave sta v sredo na prvem javnem zaslišanju pričala diplomat George Kent in prej omenjeni Bill Taylor, ki sta ponovila, kar sta povedala že na tajnih zaslišanjih. Edina novost je bila Taylorjeva izjava, da je veleposlanik ZDA pri EU Gordon Sondland dan po telefonskem pogovoru Trumpa in Zelenskega iz restavracije v Kijevu poklical predsednika ZDA, ki ga je vprašal o preiskavi Bidnovega sina. Sondland je Trumpu zagotovil, da so Ukrajinci pripravljeni za sprožitev preiskave.

Trump trdi, da se pogovora s Sondlandom ne spomni

Taylor je povedal, da je to izvedel šele pretekli petek od svojega sodelavca, ki je slišal pogovor v Kijevu. Nekdanji veleposlanik ZDA v Rusiji Michael McFaul pa je pojasnil, da veleposlaniki ZDA pri EU nikoli ne kličejo neposredno predsednika, z njim pa tudi nikoli ne razpravljajo o politiki do Ukrajine. Poleg tega je Trump do zdaj zatrjeval, da Sondlanda ne pozna.

Ameriški predsednik je vztrajal, da z njegovim pogovorom z Zelenskim ni bilo nič narobe, in napovedal, da bo danes objavil tudi prepis njunega prvega telefonskega pogovora. Foto: Reuters

Trump se pogovora s Sondlandom, ki ga spet neposredno vpleta v izsiljevanje Ukrajine, ne spomni. "Prvič slišim. Ne spomnim se tega," je na novinarski konferenci s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom dejal Trump. Preiskavo pred ustavno obtožbo je znova označil za lov na čarovnice na podlagi informacij iz tretje roke, ki je ne bi smeli dovoliti in podobno.

Ameriški predsednik je vztrajal, da z njegovim pogovorom z Zelenskim ni bilo nič narobe, in napovedal, da bo danes objavil tudi prepis njunega prvega telefonskega pogovora. Ponovil je, da želi izvedeti, kdo je žvižgač, ki je njegov pogovor prijavil. Pri tem so vztrajali tudi kongresni republikanci, vendar so demokrati v odboru za obveščevalne zadeve, ki vodi zaslišanja, njihovo zahtevo po zaslišanju žvižgača preglasovali. Njegova izjava po njihovem mnenju namreč ni več potrebna.

Ukrajina je bila pripravljena uvesti preiskavo proti Bidnovemu sinu

Trump je dejal, da ni spremljal niti minute zaslišanja, ker je bil preveč zaposlen. Kljub temu so z njegovega računa na Twitterju ves dan prihajali zapisi proti ustavni obtožbi in demokratom ter lažnim medijem. Taylor in Kent sta opisala zgodbo o predsedniku ZDA, ki ga glede Ukrajine zanima le preiskava političnih nasprotnikov v ZDA in je zaradi tega zadrževal pomoč Ukrajini za boj proti ruski agresiji.

Sprostil jo je šele, ko je kongres začel preiskavo o tem, kaj se je zgodilo s pomočjo, ki jo je odobril. Ukrajina je bila pripravljena uvesti preiskavo, da dobi denar, vendar pa ji to na koncu ni bilo treba storiti, ker je prej izbruhnil škandal v Washingtonu, Trump pa je sredstva nato sprostil.

Trump naj bi od Ukrajine zahteval, da v zameno za finančno pomoč sproži preiskavo zoper Hunterja Bidna, sina demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna. Foto: Reuters

Prvo javno zaslišanje je v nasprotju s pričakovanji minilo brez večjih napadov republikancev, ki se niso preveč trudili, da bi postopek onemogočili. Z vprašanji pričama so želeli ustvariti videz pomanjkanja kredibilnosti Kenta in Taylorja, čeprav sta oba veterana tako demokratskih kot tudi republikanskih vlad. Vztrajno sta tudi ponavljala, da ju politika ne zanima toliko kot nacionalni interes ZDA, v katerem ni izsiljevanja zavezniške države za politično korist Trumpa.

Republikancem je sicer uspelo opozoriti na dejstvo, da Kent in Taylor nikoli nista slišala ničesar obremenilnega iz Trumpovih ust. Demokrati imajo za ta namen prepis pogovora z Zelenskim, v katerem Trump prosi za uslugo, ter Trumpove javne pozive Ukrajini in Kitajski, naj uvedeta preiskavo zoper predsedniškega kandidata Bidna.

Trump meni, da je za Kurde v Turčiji dobro poskrbljeno Trump je imel po srečanju s turškim predsednikom Erdoganom novinarsko konferenco, ki je povzročila nemalo razburjenja, predvsem zato, ker je Trump hvalil Erdogana in njegove dobre odnose s Kurdi. Erdogan je Trumpa označil za velikega prijatelja, Trump pa je dejal, da je Erdogan velik predsednik, ki ima tako kot ZDA "velike" odnose s Kurdi. "Zdaj se z njimi razumemo in mislim, da ima Erdogan velike odnose s Kurdi. Številni živijo v Turčiji in so srečni in zanje je poskrbljeno," je dejal ameriški predsednik. Spomnimo, da je prav Turčija v Siriji pred kratkim sprožila vojaško operacijo proti Kurdom.

Demokrati bi zaslišali tudi Boltona

Trump bo šele tretji predsednik v zgodovini ZDA, proti kateremu bo sprožen postopek ustavne obtožbe. To se bo zgodilo, ko bo demokratska večina v predstavniškem domu potrdila točke obtožnice in jih poslala v presojo senatu. Republikanska večina bo tam Trumpa najverjetneje oprostila, nato pa bodo novembra 2020 sledile predsedniške volitve.

Zaslišanja se bodo nadaljevala prihodnji teden z dodatnimi pričami. Nekatere so že pričale na tajnih zaslišanjih, demokrati pa bi si želeli tudi druge priče, na primer nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Johna Boltona. Ta naj bi dejal, da noče biti del "mamilarskega posla", ki ga v Ukrajini kuhata Sondland in predsednikov odvetnik Rudy Giuliani.