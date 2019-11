Bannon sodišču: Stone je bil povezava Trumpove kampanje z WikiLeaksom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji politični strateg ameriškega predsednika Steve Bannon je na sodnem procesu proti newyorškemu republikanskemu operativcu Rogerju Stonu v petek dejal, da je bil Stone za Trumpovo kampanjo točka dostopa do WikiLeaksa, ki je objavil informacije, škodljive za demokratsko protikandidatko Hillary Clinton.

Stonu sodijo zaradi laganja preiskovalcem in kongresu ter zaradi ustrahovanja priče. Razkrila ga je preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je preiskoval rusko vpletanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016 v prid Donalda Trumpa. Preiskava je ugotovila, da so ruski hekerji vdrli v demokratske računalnike, ukradli negativne informacije o Clintonovi in jih predali v objavo WikiLeaksu.

Stone naj bi nenehno namigoval, da ima zveze z WikiLeaksom

Bannon je zdaj potrdil, da je bil Stone pripravljen pomagati Trumpovi kampanji tako, da bi bil točka za komunikacijo z WikiLeaksom. Trump je doslej trdil, da Stone ni bil del njegove predsedniške kampanje. "Kampanja ni imela uradnega dostopa do WikiLeaksa ali Juliana Assangea. Stone bi bil tisti, ki bi prišel v poštev, če bi potrebovali dostop," je dejal Bannon na sodišču. Kot je dodal, je Stone nenehno namigoval, da ima zveze z WikiLeaksom.

Komiku naj bi med drugim grozil, da mu bo vzel psa

V petek je pričal tudi komik in radijski voditelj Randy Credico. Zatrdil je, da je Stone njega zahteval, naj tudi on laže kongresu in Muellerjevim preiskovalcem. V nasprotnem primeru je zagrozil, da ga bodo Stonovi odvetniki "raztrgali" ter da mu bo vzel psa, je dodal Credico.

Liberalni komik Credico in Stone se poznata že od leta 2002. Credico je republikanca večkrat gostil v svoji radijski oddaji. Na sojenju je sicer povedal tudi, da Stonove grožnje, da mu bo vzel psa, ni vzel resno.