Bloomberg želi v boj za predsednika proti Trumpu

Nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg se je prijavil kot kandidat za demokratsko predsedniško nominacijo že pred petimi dnevi v Alabami, ki ima prav tako kot Arkansas zgodnejši rok za tovrstne prijave. Bloomberga skrbi, da med demokrati trenutno ni kandidata, za katerega bi lahko zanesljivo menil, da bo premagal Donalda Trumpa, zato ga mika, da bi se v predsedniško tekmo proti aktualnemu ameriškemu predsedniku podal tudi sam.

Bloomberg bi se na volitve lahko podal kot neodvisen kandidat

Vendar mora Bloomberg najprej osvojiti predsedniško nominacijo demokratske stranke. Če mu to ne bo uspelo, se bo lahko na volitve podal kot neodvisen kandidat. Denarja za to ima dovolj, vendar bo potem s tem le pomagal Trumpu, ker bo razdelil glasove volivcev, ki so glede vprašanj nošenja orožja, pravic žensk, homoseksualcev in priseljencev ter podnebnih sprememb na isti valovni dolžini kot demokrati in on sam, pravijo poznavalci.

Bloomberg je sicer morda že zamudil vlak za kandidaturo v štirih uvodnih državah (Iowa, New Hampshire, Južna Karolina in Nevada) za demokratske strankarske volitve. Nakazuje, da se bo v igro vključil kasneje, na tako imenovani supertorek, 3. marca 2020, ko bodo istega dne na vrsti volitve v več državah naenkrat.

Warrenova mu je že poslala davčni kalkulator za milijarderje

Vsi preostali demokratski kandidati se trenutno najbolj gnetejo po Iowi in New Hampshiru. V drugem se rok za prijavo kandidature oziroma uvrstitev na glasovnico za demokratske strankarske volitve izteče v petek. Preostali demokratski kandidati so Bloombergovo namero, da se priključi kampanji, sprejeli z dobrodošlico. Senatorka Elizabeth Warren mu je tudi poslala povezavo na njen davčni kalkulator za milijarderje, ki takšnim, kot je on, omogoča, da si izračunajo, koliko davka bodo morali plačati, če bo osvojila Belo hišo.