Velik udarec za ameriškega predsednika Trumpa. Se mu maje stolček?

Odbor za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma ameriškega kongresa je na javnih zaslišanjih pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika Donalda Trumpa danes zaslišal veleposlanika ZDA pri EU Gordona Sondlanda. Sondlandovo pričanje je najpomembnejše doslej, ker je prvi, ki je slišal to pogojevanje naravnost od Trumpa.

"Usluga za uslugo"

Sondland je zadnja v vrsti prič, ki potrjujejo vzročno povezavo med nakazilom kongresno potrjene pomoči Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo z uvedbo preiskave o nekdanjem podpredsedniku ZDA Josephu Bidnu, njegovem sinu Hunterju in ukrajinskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016. Po njegovih besedah je šlo za "uslugo za uslugo" (quid pro quo).

Prispeval milijon dolarjev za Trumpa in postal veleposlanik

Sondland, hotelir, ki je prispeval milijon dolarjev za Trumpovo inavguracijo in dobil položaj veleposlanika, je danes na zaslišanju povedal, da je na zahtevo ameriškega predsednika Trumpa od Ukrajine zahteval preiskavo Bidnovih.

In ne samo to, kot poroča ameriški CNN, naj bi Sondland preiskovalcem odbora priložil tudi elektronsko pošto in sporočila, ki kažejo, da za preiskavo nista lobirala le on in Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, ampak naj bi to vedeli tudi predsednikovi tesni sodelavci.

Foto: Reuters

"Gospod Giuliani je izražal želje predsednika ZDA in vemo, da so bile te preiskave pomembne za predsednika," je dejal Sondland in razložil, da je bilo popolnoma jasno, da je Trump ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu obisk v Beli hiši pogojeval s preiskavami.

Je Trump naročil preiskavo sina Josepha Bidna? Demokrati so preiskavo pred ustavno obtožbo sprožili septembra, potem ko je v javnost prišla prijava žvižgača iz obveščevalne skupnosti, ki ga je zaskrbel telefonski pogovor med Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim 25. julija letos.



V njem je Trump ukrajinskega kolega prosil, naj mu pred nakazilom pomoči naredi uslugo - uvede preiskavo Hunterja, sina demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna, in domnevnega ukrajinskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016. Politični uradnik ameriškega veleposlaništva v Kijevu David Holmes je v petek odboru povedal, da je slišal pogovor med Sondlandom in Trumpom julija, ko je predsednika zanimalo, ali bo Zelenski uvedel preiskavo, Sondland pa mu je to potrdil. Po pogovoru je Holmes vprašal Sondlanda, kaj meni Trump o Ukrajini, veleposlanik pa mu je odgovoril, da se na Ukrajino požvižga, zanimala ga je le preiskava proti Bidnu. Sondland je bil med pogovorom v kijevski restavraciji na mobilnem telefonu s predsednikom tako glasen, da so ga slišali vsi v lokalu. Holmes je bil nad slišanim tako šokiran, da je to takoj prijavil nadrejenim na veleposlaništvu. Trump je delni prepis pogovora objavil in še vedno vztraja, da ni z njim nič narobe. Prav tako še vedno trdi, da ni šlo nikoli za "quid pro quo".

"Vem, da člani tega odbora pogosto oblikujejo ta zapletena vprašanja v eno enostavno vprašanje - ali je šlo za quid pro quo? Kot sem že prej povedal o telefonskih pogovorih in srečanjih v Beli hiši, je odgovor pritrdilen," je dejal Sondland.

Za pritiske naj bi vedel tudi ameriški podpredsednik

Potrdil je tudi, da se je 26. julija iz kijevske restavracije pogovarjal po telefonu s Trumpom, kar potrjuje izjave dveh diplomatov. Povedal je tudi, da je ameriškemu podpredsedniku Miku Penceu izrazil zaskrbljenost nad zamrznitvijo 400 milijonov dolarjev v zameno za preiskavo. "To v vladi ni bila nobena skrivnost," je dejal Sondland. Pence je sicer pogovor s Sondlandom že zanikal, češ da o preiskavi Bidnovih nista nikoli govorila.

Vsi naj bi vedeli, kaj počnejo

V pričakovanju napadov je sebe opredelil kot prepričanega republikanca, ki je pač sledil navodilom predsednika ZDA. Zavrnil pa je namige, da bi sam ali skupaj z nekdanjim odposlancem za Ukrajino Kurtom Volkerjem in ministrom za energijo Rickom Perryjem vodil svojo politično operacijo v Ukrajini. Delal je po navodilih Trumpa, kaj se dogaja, pa naj bi vedeli vsi v vrhu vlade. Pri tem je omenil državnega sekretarja Mika Pompea in nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona. "Vedela sta, kaj počnemo in zakaj," je dejal Sondland.

Trumpove člane vlade lahko čakata pregon in zapor

Predsednik odbora za obveščevalne zadeve, kjer izvajajo zaslišanja, Adam Schiff je zato opozoril Pompea in druge v vladi, ki zavračajo sodelovanje v preiskavi, da to delajo na lastno odgovornost v svojo škodo. "Oviranje kongresa je bilo vključeno v ustavno obtožbo v obdobju afere Watergate," je opozoril Schiff in s tem namignil, da lahko tudi člane Trumpove vlade čakata pregon in zapor.

Foto: Reuters

Sondland je precej zmedel Trumpovo obrambo pred ustavno obtožbo in vodilni republikanec v odboru za obveščevalne zadeve Devin Nunes je uvodoma veleposlanika branil ter prikazoval kot žrtev. Nunes je s kolegi še naprej vztrajal, da se zasliši žvižgača, ki je opozoril na sporni telefonski pogovor. Vendar pa je žvižgač povsem nepomemben, odkar je Trump objavil delni prepis pogovora.

Po Sondlandovem pričanju bi demokrati lahko zaprli preiskavo in se odločili za potrditev obtožnice proti Trumpu, ker je jasno, da je predsednik ZDA od tuje vlade izsiljeval pomoč, da bi jo zagodel domačim političnim nasprotnikom.



Demokrati morajo zdaj le še prepričati porotnike na procesu proti Trumpu in bo odstavljen. To ne bo preprosto, saj so porotniki senatorji, med njimi pa prevladujejo republikanci, ki se bojijo Trumpovega vpliva na volilno bazo. Predsednik republikancem tudi koristi z imenovanjem konservativnih sodnikov in vodenjem konservativne notranje politike.