Trump pravi, da razmišlja o pričanju v kongresu

Zamisel o Trumpovem pričanju pod prisego, ki se ga prostovoljno ne bi nikoli udeležil, je v pogovoru za televizijo CBS navrgla predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, ki je Trumpa pozvala, naj pride in pove vse po resnici ter pomaga skrajšati postopek.

V besednem dvoboju z republikanskimi kongresniki je to prejšnjo sredo navrgel tudi demokrat Peter Welch, ki je spravil opazovalce v smeh po vztrajanju republikancev, naj v kongresu zaslišijo žvižgača, ki je prijavil sporni telefonski pogovor med Trumpom in predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim.

Trump je 25. junija Zelenskega pri omembi ameriške vojaške pomoči najprej prosil za uslugo, to je preiskavo svojih političnih nasprotnikov. To potrjuje delni prepis pogovora, ki ga je objavil Trump. Zadrževanje pomoči v zameno za preiskavo pa je doslej potrdilo več prič na tajnem in javnem zaslišanju v okviru preiskave pred ustavno obtožbo.

Odločen Trumpov zagovornik Jim Jordan je preteklo sredo spet vztrajal pri zaslišanju žvižgača z besedami, da želijo zaslišati človeka, ki je vse skupaj začel. Welch mu je odgovoril, da se strinja in da si tudi sam želi človeka, ki je vse skupaj začel, zatorej naj predsednik Trump pride in pove svojo zgodbo.

Trump je danes zjutraj v odgovor Pelosijevi tvitnil, da je nora predsednica predstavniškega doma - ki ne dela nič in trepeta pred radikalno levico v zavedanju, da je kmalu več ne bo - v nedeljo predlagala, da pride pričat v lažni prevari lova na čarovnice.

"Predlagala je, da to lahko storim pisno. Čeprav nisem storil ničesar narobe in nočem dati kredibilnosti tej prevari z nepoštenim procesom, mi je zamisel všeč in bom o njej resno razmisli, da kongres znova osredotočim," je tvitnil Trump in vmes mimogrede natresel še žalitve medijev.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!