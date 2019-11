Greta Thunberg: Srečanje s Trumpom bi bilo izguba časa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pogovorni oddaji Ellen je gostovala tudi 16-letna aktivistka Greta Thunberg, ki je zavrnila zamisel, da bi se osebno srečala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in mu razložila vse o podnebnih spremembah. Oddajo lahko na Planetu ujamete danes ob 14. uri.

Švedska aktivistka je voditeljici Ellen DeGeneres dejala, da ne vidi smisla v tem, da bi se srečala s predsednikom Trumpom. "Ne razumem, zakaj bi to naredila," je povedala 16-letnica. "Ne vem, kaj bi mu lahko povedala, česar še ni slišal, in zdi se mi, da bi bila to velika potrata časa," je komentirala vprašanje o morebitnem srečanju s Trumpom.

Čeprav ima Greta kar nekaj podpornikom tudi med znanimi osebnostmi, ima hkrati tudi veliko nasprotnikov. Ellen, ki se prišteva med njene podpornice, se je kar nekaj časa trudila v svojem studiu srečati z njo, a je Gretin urnik precej zapolnjen s sodelovanjem na različnih podnebnih konferencah in shodih, hkrati pa dekle ne potuje z letali, saj se trudi živeti s čim manj ogljičnega odtisa.

Del Gretinega gostovanja pri Ellen si oglejte spodaj, celotno oddajo pa si na Planetu oglejte v torek ob 14.10:

Aktualno, 17. sezono pogovorne oddaje Ellen lahko od ponedeljka do petka popoldne spremljate na Planetu.

