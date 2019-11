Ta teden v Klepetu ob kavi

Pogovorno oddajo Klepet ob kavi, ki jo vodi Jasmina Kandorfer, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 8.45, ob 19. uri pa lahko na Planet PLUS ujamete ponovitev. Preverite teme prihajajočega tedna!

Ponedeljek, 18. november

Zdravi in hitri obroki: preprosti rastlinski namazi

Ob ponedeljkih je v Klepetu ob kavi čas za kuhanje. Tokrat bo v Klepetovem gurmanskem kotičku gostovala ljubiteljska kuharica Katja Šuštar. Ekipa oddaje je goste spraševala, kaj ponavadi jedo za zajtrk, in odgovori so bili pričakovani. Kot kaže, smo Slovenci, kar zadeva zajtrk, kar tradicionalisti. V Klepetu ob kavi se bodo lotili rastlinskih namazov, ki konkretno prekašajo klasično marmelado, pašteto ali topljeni sir. V oddaji bodo naredili rožičev, lečin, grahov in avokadov namaz.

Torek, 19. november

Zakaj ljudje pogosto ne zmorejo zapustiti toksičnega odnosa?

V tokratni oddaji nam bo Amina Mehanović iz družinskega svetovalno-terapevtskega centra Anima – Audiva pojasnila, zakaj ljudje pogosto ne zmorejo zapustiti toksičnega odnosa, kako sprva sploh prepoznati toksičnost in, navsezadnje, kako se dokončno rešiti začaranega kroga negativnih čustvenih vzorcev.

V oddaji bo gostovala tudi Martina Veseljko, s katero bo Jasmina govorila o tem, kako ravnati, da bi energije delovale na nas in nam pomagale. Martina bo pojasnila, da smo v svojem bistvu vsi ljudje energijska bitja in zakaj je treba ozavestiti podzavest ter jo očistiti vseh težkih negativnih izkušenj.

Sreda, 20. november

Vsakodnevne radosti, ki Evi Hren osmišljajo življenje

Telepatija naj bi bila po mnenju raziskovalcev skrita sposobnost vseh ljudi, ki jo je treba le razviti. Seveda je morala Jasmina to tezo preveriti pri glasbenici Evi Hren. Druga drugi sta pošiljali telepatska sporočila. Kako sta se odrezali? Imata dobro razvito intuicijo ali je bil vse skupaj bolj ali manj polom? Pozabavali so se tudi s preostalimi čuti − nekaj je bilo treba povohati in marsikaj izdati. Ostali čas pa so namenili prijetnemu klepetu o energijah, sanjah, načrtih, bolečih preizkušnjah, izražanju jeze in tudi vsakodnevnih radostih, ki Evi osmišljajo življenje. Ne zamudite!

V oddaji bodo govorili tudi o naravnih načinih za izboljšanje spanca. Manj kot sedem ur na dan namreč spi skoraj 60 odstotkov prebivalcev Slovenije, med 44 državami pa naj bi bila Slovenija uvrščena na predzadnje mesto po dolžini spanja (manj kot Slovenci spijo samo še Japonci). Glede na podatke je tudi higiena spanja vse prej kot vzorna − motnje spanja občuti vsak tretji Slovenec, z nespečnostjo pa ima težave vsaka peta odrasla oseba. Tokratna oddaja bo zato prava mala šola zdravega spanja: izvedeli boste, kakšen pomen imata melatonin in kortizol, kako rušimo ravnovesje hormonov z nezdravim slogom, zakaj spati na levem boku (ali še raje na hrbtu), kako na spanje vpliva modri spekter svetlobe ter katerim zakonitostim cirkadialnega ritma bi bilo dobro slediti.

Četrtek, 21. november

O nevarnostih prihajajočega omrežja 5G

Se veselite ali bojite prihajajočega omrežja 5G? Tokrat bosta strokovnjak za tehnologijo Marjan Kodelja in predsednik stranke Za zdravo družbo Gregor Kos predstavila lastne poglede glede prihajajočega omrežja 5G. V splošno svetovno potrošniško rabo naj bi tehnologija 5G prišla do leta 2020. Zdravstvene nevarnosti sevanja omrežja 5G niso preverjene, pravijo strokovnjaki.

Ustrezen ritual čiščenja in negovanja kože bo v tokratni oddaji predstavila magistra farmacije Darja Gornjak Korošec. Pokazala bo, kako rutinsko umivanje obraza spremeniti v obred, s katerim poleg kože hranimo tudi svojo dušo, izvedeli pa boste še, kaj so kozmetično aktivne sestavine, zakaj morajo biti za lepotni učinek prisotne v zadostni koncentraciji ter s katerimi preparati razvajati obraz, da kože po nepotrebnem ne bi obremenjevali s kemičnimi sestavinami.

Petek, 22. november

Koga v Sloveniji moti CBD?

V petkovi oddaji nam bo lastnik kaktusove plantaže Hakim El Khiar predstavil številne pozitivne učinke kaktusovega olja, Bogdan Mak pa bo predstavil napovedano ukinitev zakonite uporabe in prodaje izdelkov, ki vsebujejo CBD-ekstrakte. Zakaj so se odločili za takšno potezo, zakaj se bo uporaba sintetičnih kanabinoidov še vedno pojavljala v lekarnah ter kaj zakon sploh pomeni za številne slovenske kmetovalce in pridelovalce konoplje?

