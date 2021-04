Dobre maščobe proti pozabljivosti

Kaj lahko proti pozabljivosti naredimo sami ter kako možgane ohraniti čile in zdrave na naraven način s pravimi navadami, prehrano in začimbami?

Pri delovanju živčnega sistema imajo zagotovo pomembno vlogo B-vitamini, še posebno B12 (nezadostne količine vitamina B12 so povezane s poškodbami živcev, z izgubo spomina, s spremembami razpoloženja in z izgubo mentalne vitalnosti) in B6, ki je nepogrešljiv za normalen razvoj možganov in brezhibno delovanje nevrotransmiterjev.

Sanja Lončar pa poudarja tudi, kako pomembno je, da so možgani dobro "podmazani" − ampak ne s prvim oljem, ki nam pride pod roke! “Če uživamo slabe maščobe, nam bodo ta povzročala vnetja v možganih, česar pa nočemo. Možgane nahranimo z orehovim oljem, olji, bogatimi z naravnimi maščobnimi kislinami omega 3, pa tudi z uživanjem semen, zlasti bučnih, lanenih in drugih. Vsakdo, ki si želi zdrave možgane, mora torej čim prej spoznati, da maščobe niso sovražnik, temveč da so dobre maščobe tako rekoč najboljša surovina za ohranjanje možganov."

Pripravek za krepitev možganov, spomina in živcev

500 g mešanih oreščkov in semen (bučnice, laneno seme, mandlji, orehi …)

25 g začimb (kurkuma, klinčki, kardamom, poper, žafran)

800 g medu*

*Med okrepi delovanje začimb, semena pa postanejo veliko lažje prebavljiva in bolj razpoložljiva (izkoristek mineralov in vitaminov bo veliko večji, kot če bi sestavine uživali ločeno).

Najprej zmešamo začimbe in med, nato pa dodamo še semena in oreščke. Sestavine dobro premešamo in pustimo stati dva tedna. Nato uživamo po dve žlici pripravka na dan.

AJURVEDSKO ZLATO MLEKO

Foto: Thinkstock

Za 2 osebi

5 dl rastlinskega mleka

1 žlica kurkume

pol žličke cimeta

pol žličke ingverja

1 konica noža kardamoma

ščepec popra

1 žlička kokosovega olja

V majhnem loncu zmešajte zelišča, vodo in mleko ter kuhajte do vretja. Zmanjšajte plamen in pustite, da mleko, zelišča in voda nežno vrejo. Ko se količina pripravka zmanjša na okoli 0,4 dl, je mleko pripravljeno. Za najboljši učinek mleko redno pijte 14 dni (pred spanjem). Na koncu lahko mleko po želji sladkate z naravnim sladilom po svoji izbiri.

Oddaja Klepet ob kavi z Jasmino Kandorfer je na sporedu vsak dan ob 9. uri na Planetu.