​​​​​​​Je res, da čudežev ne moremo dokazati?

Razum in znanost sta koristna, a omejena … Resnica namreč presega dojemljivost razuma – je nemerljiva in neopisljiva in človek mora resnico začutiti sam, neposredno, s subjektivno izkušnjo, le takrat se verjetje spremeni v védenje.

Redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani prof. dr. Igor Kononenko je v oddaji Klepet ob kavi pojasnil relacijo med znanostjo in duhovnostjo. Kot pravi, se "je razlagam energij najbolj približala kvantna fizika. Če enačbe interpretiraš na pravi način, lahko vidiš, da nobena stvar ni nemogoča." Je pa problem pri znanstvenih metodah to, da neotipljivih, čudežnih pojavov oz. situacij ne moremo dokazati. Na vprašanje, ali bo znanost lahko kdaj potrdila take, za zdaj nedokazljive pojave, dr. Kononenko odgovarja, da ne, kajti pri dokazovanju ima velik vpliv subjektivni človeški dejavnik, ki ga je nemogoče izključiti in pokaže/dokaže tisto, kar človek želi dokazati.

Veliko oviro pri doseganju čudežev pa brez dvoma predstavlja dvom, da nekaj ni mogoče. Kononenkovo zgodbo raziskovanja duhovnih plati življenja je sprožila lastna nenadna, čudežna ozdravitev, za katero pravi, da je bila povod za vse njegovo nadaljnje raziskovanje energij, duhovnosti, iskanje dokazov o obstoju "paranormalnega". "Subtilne energije in zdravljenje na daljavo ter vpliv duše na dušo nedvomno delujejo, pri čemer imata volja in namen največjo funkcijo. Ker pa smo leni in radi v svojem mehurčku, ne maramo neznanega in nočemo narediti koraka naprej. Skozi trpljenje pa smo ta korak enostavno prisiljeni narediti."

