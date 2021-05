Je spolna magija nevarna?

Zahteva namreč visoko raven zavesti ter popolnoma prečiščene partnerje brez vseh omejitev in z najvišjo stopnjo etike, kajti za vse nižje oblike zavesti je spolnost sredstvo manipulacije. Na primeru to izgleda približno takole: “Če si samo moj, te ljubim in se ljubim s teboj, če greš z nekom drugim, te obsojam in sovražim.”

Kdo torej sploh lahko prakticira spolno magijo ter ali res lahko spolno energijo vzburjenja in orgazma uporabimo za doseganje različnih ciljev?

Marjan Ogorevc pojasnjuje: “Moč magijskega postopka je odvisna od moči in čistosti človeka, ki to izvaja, in energije, ki je prisotna. Pri seksualni magiji velja visoka stopnja odgovornosti. Najprej je, seveda, igrajte se, uživajte, ustvarjajte, imejte se fajn ... Na tak način se bo energija potencirala, izboljšali se bodo odnosi ... Vse tisto, kar je prisotno v našem življenju, se bo povečalo (bodisi dobro bodisi slabo). Če imajo ljudje urejeno spolnost, potem so bolj zadovoljni, izžarevajo drugačne vibracije, to pa čutijo vsi, ki so v stiku s to osebo. Seksualna magija je izredno učinkovita, ampak tudi nevarna, kadar se je lotijo ljudje, ki nimajo pravega namena. Kadar pa je čista, je lahko dobesedno zdravilna. Prinese zdravje, obilje, duhovno rast, pravzaprav karkoli si med spolnim aktom skupinsko zaželimo.”

