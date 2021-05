Saša Lendero se večkrat obrne po podporo in pomoč

Gostje, ki so povabljeni v oddajo Klepet ob kavi, se velikokrat presenečeno odzovejo na postavljena vprašanja … O pevki Saši Lendero smo izbrskali, da ima zelo razvito intuicijo in da ji je blizu duhovna rast, zato smo izkoristili priložnost in iz prve roke izvedeli, kakšen je njen odnos do strahu in minljivosti.

V oddaji je izdala, da verjame, da se strah nabira na duši in telesu, kar slej ko prej vodi v bolezen. "Življenje je izziv, a obstaja statistika, in sicer da se 98 odstotkov skrbi nikoli ne uresniči. Živimo v zablodi, da nas mora nekaj konstantno skrbeti, kar je zgrešeno."

O transcendentalnem, Bogu, angelih in konceptu karme pa je povedala naslednje:

"Absolutno vedno, kadar sem v težkih obdobjih, prosim vesolje, Boga, angele za podporo. Ne zdi se mi pravzaprav pomembno, kako to vesoljno silo imenujemo. In ja, molim, prosim za milost in blagoslov, velikokrat imam občutek, da so moje prošnje uslišane. Včasih pa seveda niso, tudi pri zelo pomembnih oz. največjih stvareh. Ampak verjetno tako more biti in to sprejemam. Verjamem, da smo si v neki fazi razvoja svoje duše to izkušnjo tudi izbrali."

