Voditeljica potrdila: Noseča sem! #intervju

Za vami je obdobje kar velikih sprememb. Kako je na to vplivala nosečnost?

Moja nosečnost se je zgodila v najbolj primernem trenutku! Drugi mesec nosečnosti je bil zame izjemno naporen zaradi slabosti, ki so trajale po 24 ur na dan, brez prestanka. Temu se je pridružilo bruhanje, da o utrujenosti ne govorim. Bili so dnevi, ko sploh nisem šla iz postelje, razen na stranišče, saj nisem zmogla ničesar. Vse plodove, ki se bodo zdaj jeseni začeli kazati, smo pridno sadili že prej.

Ste nosečnost načrtovali?

Seveda. Pa ne samo to, nanjo sem se intenzivno pripravljala 1 leto.

Kako pa so bile videti te priprave?

Dobro vprašanje. Eno leto priprav ne zajema seksa, temveč pripravo organizma na nosečnost. Zadnja tri leta sem razstrupljala organizem težkih kovin, popravljala luknje v črevesju in vzpostavljala zdrave kolonije bakterij, ki so bile zdesetkane zaradi veliko antibiotikov, ki sem jih užila v otroštvu. Tudi amalgamske zalivke sem odstranila in na sploh celostno pristopila k pripravi organizma.

Pa ni to malo pretirano?

Kakor za koga. V mojem modelu sveta sem sprejela takšno odločitev. Pri meni je delovalo, stara sem 31 let, zavedam se problematik v zdravstvu, znanje in izkušnje so mi narekovali, naj se tega lotim tako. Seveda sem imela vmes obdobja, ko nisem sledila programu, saj je za mano izjemno intenzivno obdobje, a vendarle, namen je bil in stvari so se zgodile.

Na katero stvar ste prisegali pred nosečnostjo?

Na rjave morske alge, dobre količine vitamina D, dobro stanje črevesnih bakterij in adaptogene rastline, ki so mi pomagale uravnavati stres.

Torej je bilo spočetje načrtovano?

Bilo je načrtovano, celo neko dejanje, ritual je bil narejen za ta priklic, vendar se je kljub temu zanositev zgodila nepričakovano, spontano. In sicer prvi dan na otoku Iž, kjer vsako leto vodim delavnice za dušo in telo.

Na katere stvari prisegate med nosečnostjo?

Še vedno prisegam na rjave morske alge, dobre količine vitamina D, dobro stanje črevesnih bakterij in adaptogene rastline, ki mi pomagajo uravnavati stres. Z drugimi besedami … Isti protokol, isti način, način za zdravje.

Kako boste zmogli opraviti vsa snemanja, dogodke?

Zadnje dogodke, delavnice in snemanja vodim še v januarju. Potem pa se bodo dogodki sicer odvijali, vendar kakšna dva meseca brez moje prisotnosti,.

Torej vas na televiziji ne bo mogoče videti?

Bo, bo. Veliko vsebin bom posnela pred porodom, pa tudi dovolila bom kakšen obisk kamer na domu. Takšen je namen. Zaupam, da se bo vse odvilo, kot je namenjeno. Gledalcev ne bom zapostavljala, svoje družine pa tudi ne. Imam super ekipo doma in na snemanjih, pomagala pa mi bosta tudi dva nova voditelja.

Oddaja Klepet ob kavi bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 8.45.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.