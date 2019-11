Zakaj je pri sajenju zelenjave dobro uporabljati lastno slino? #video

Na Planetu lahko vsak delavnik od ponedeljka do petka spremljate pogovorno oddajo Klepet ob kavi, ki jo vodi Jasmina Kandorfer. Ker so tematike oddaje zelo pestre, predvsem pa zelo poučne in včasih celo nenavadne, se Jasmina iz njih vsakokrat tudi sama kaj nauči in uporabne stvari prenese v svoje življenje.