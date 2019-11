Pred kamero se bo vožnje učil tudi Aleksander Mežek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani prvič za volanom, ki je na Planetu na sporedu ob sredah ob 21.30, bomo od zdaj ob učenju vožnje spremljali tri nove obraze, Aleksandra Mežka, ki je bil do zdaj bolj vajen vožnje po levi, igralko in pevko Mašo Tiselj ter komika Dina Kapetanovića, ki priznava, da mu gre že vijuganje s kolesom slabo od rok.

Učenje vožnje je stresno že, če nas pri tem ne spremlja nihče razen učitelja, v oddaji Znani prvič za volanom pa lahko gledalci spremljamo celoten proces učenja upravljanja vozila, z vsemi spodrsljaji in uspehi vred. V prvi delih oddaje smo lahko tako spremljali legendarnega Ota Pestnerja ter umetnika Anžeta Gallusa Petelina in pevko Tamaro Goričanec, ki sta uspešno opravila vozniški izpit. V drugi trojici učencev je bila uspešna le režiserka Yulia Roschina, medtem ko bosta morali pevka in režiserka Kukla Kesherović ter modna oblikovalka Lea Behek glavno vožnjo ponavljati.

Od srede, 13. novembra, bomo spremljali prve vozniške izkušnje nove trojice kandidatov. Legendarni kantavtor Aleksander Mežek resda ni novinec za volanom, a je bil do zdaj bolj vajen vožnje po levi, v oddaji pa bo obnovil svoje znanje.

Tudi igralka in pevka Maša Tiselj, ki smo jo med drugim videli v muzikalih Cvetje v jeseni in Mamma Mia, se je nekoč že začela učiti vožnje, a se ob tem ni počutila dobro in je učenje opustila. "Vse skupaj sem dala na stran za nedoločen čas," je povedala. "Sem človek, ki se zelo rad izogiba takšni odgovornosti," priznava.

Nekaj smeha bo v oddajo brez dvoma prinesel stand-up komik Dino Kapetanović, ki na cesti nima prav nobenih izkušenj in priznava, da mu še vožnja s kolesom ne gre dobro od rok. "V Sloveniji je tako, da vsi zelo hitro naredijo izpit, in če ga nimaš, ga sploh ne potrebuješ," je hudomušno povedal komik, ki ga je na prvo učno uro pripeljal voditelj in improvizator Nejc Šmit. V nasprotju z Dinom se Nejc zelo veseli, da jih bo lahko na nastope kdaj peljal tudi Dino …

Na Planetu lahko gledalci tako ob sredah ob 21.30 spremljajo prav posebno vozniško oddajo, v kateri se izpostavljeni posamezniki spoprijemajo z nerodnimi prvimi urami vožnje in upajo, da bodo pod budnim očesom kamere opravili tudi vozniški izpit.

Oddajo Znani prvič za volanom lahko na Planetu spremljate vsako sredo ob 21.30, ponovitev pa je na sporedu ob petkih po večernem filmu.

